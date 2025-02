O turistă a murit în timpul vacanței. În hotel se dăduse cu o soluție împotriva ploșnițelor. „Suntem cu inima frântă” FOTO

O turistă britanică a decedat în timpul vacanței din Sri Lanka, după ce o cameră din hostelul în care era cazată a fost afumată cu substanțe toxice împotriva ploșnițelor, a transmis Poliția locală.

Femeia, pe nume Ebony McIntosh, de 24 de ani, din Derby, a fost dusă la unitatea medicală din Colombo, după ce a acuzat stări de rău.

Potrivit Sky News, tânăra care avea vărsături, stări de greață și dificultăți de respirație a murit la câteva ore după ce a fost transportată la spital.

De asemenea, tot Poliția mai spune că o altă femeie, Nadie Raguse, de 26 de ani, din Germania, care era cazată la Miracle City Hostel a murit și ea.

Buddhika Manatunga, purtătorul de cuvânt al poliției a anunțat că o cameră din hostel a fost afumată în vederea combaterii ploșnițelor chiar înainte ca cele două femei să se îmbolnăvească și că investighează o posibilă otrăvire cu pesticide.

De asemenea, toți turiștii aflați în hostel au fost evacuați, iar clădirea a fost închisă.

Familia lui Ebony McIntosh, care era specialistă în marketing digital și social media, a deschis o pagină GoFoundMe ca să adune fondurile necesare în procesul repatrierii cadavrului.

British influencer Ebony McIntosh, who died at age 24 on Saturday while vacationing in Sri Lanka, was in the country as part of her dream to travel all over South Asia, People magazine reported.https://t.co/Cv1czVI4zE

