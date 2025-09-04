Ce a descoperit o turistă în timpul călătoriei sale în Japonia. Lucrurile care au șocat-o VIDEO

Japonia Foto: Pexels

O influenceriță britanică cu 1,3 milioane de urmăritori pe TikTok povestește despre experiența ei în Japonia.

Millie McLay ne vorbește despre lucrurile care au șocat-o la japonezi.

„Nu există coșuri de gunoi”

Turista spune că este considerat foarte nepoliticos să mănânci sau să bei atunci când mergi pe stradă.

„Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi. În Marea Britanie este destul de normal să cumperi un sandviș și să-l mănânci în drum spre muncă”, afirmă McLay.

Tot ea mai spune că a rămas șocată când a văzut că nu există coșuri de gunoi pe stradă.

„Nu există coșuri de gunoi nicăieri! Dacă vrei să arunci ceva, trebuie să iei cu tine ambalajul”, adaugă influencerița într-un clip pe TikTok.

Temperaturi de 40 de grade

Tânăra mai spune că în Japonia este foarte cald și că temperaturile ajung până la 40 de grade în timpul verii.

De asemenea, ea a rămas șocată de faptul că oamenii nu vorbesc sau nu mănâncă în tren.

„Nimeni nu vorbește în tren și nimeni nu mănâncă nimic”, povestește Millie McLay.

Tot ea a mai observat că toate trenurile din Japonia au aer condiționat.

@milliemclay British girl solo travelling Japan … I’m travelling with @Feel Free Travel if you want you can use my code “MM50” or “MM100” for money off their trips! here are my first impressions of Japan ❤️ #travel #japan #travelgirl #backpacking #travelling ♬ original sound - Millie Mclay

