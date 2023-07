Pățania unei turiste care a vrut să stea întreaga vară la mare: ”Am luat o bâtă să îi dau afară, dar nu ieșeau”

Pățania unei turiste din Târgu Mureș care a ales să locuiască pe perioada verii la malul mării, la Constanța, a fost relatată de replicaonline.ro.

Conform sursei citate, femeia respectivă a închiriat o locuință privată din cartierul KM 4-5, însă a fost șocată de ceea ce i s-a întâmplat.

„Eu am ajuns acolo după 10 ore pe autocar, am intrat în curte și direct în cameră, unde am dat și banii! După câteva ore m-am dus și am văzut restul condițiilor, și mi-am spus în gând că mă voi adapta cumva o lună, două, că nu voi trăi acolo o viață! Dar după aproximativ o săptămână, seara, m-am dus în așa-zisa bucătărie la frigider, și la intrare am văzut gândaci și 2 șobolani care mergeau unu după altul! De tot râsul-plânsul!

Am luat o bâtă să îi dau afară, dar nu ieșeau. A doua zi i-am spus doamnei proprietare Motiv pentru care a venit toată cearta și discuția! Răspunsul dânsei a fost: "Este normal să fie șobolani, pentru că vin din port. Tu ești de vină pentru că ai lăsat ușa deschisă”. Nu mi-aș dori, sincer, să mai aibă cineva experiența mea, de aceea am postat tot ce am pățit”, a declarat turista.

