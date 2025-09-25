Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite

Două turiste franceze care au ajuns pe aeroportul Treviso din Italia cu numai 5 minute înainte de decolare au decis să intre pe pistă ca să nu piardă avionul.

În urma incidentului, cele două femei au primit o amendă de peste 2.000 de euro fiecare.

Turistele au ajuns în aeroport cu doar cinci minute înainte de decolare și au descoperit că poarta de îmbarcare era deja închisă. Atunci ele s-au gândit să forțeze intrarea pentru a ajunge la avion pe pistă. Pe drum, cele două au activat mai multe alarme și au fost oprite de Poliția de frontieră, potrivit Il Messaggero.

Nu doar că au pierdut zborul spre Toulouse, dar au fost amendate și cu peste 2.000 de euro fiecare.

Turistele au ajuns la aeroportul Canova din Treviso pe la 12:50 pentru a se îmbarca la zborul spre Toulouse de la 12:55. Imediat ce au trecut de controlul de securitate, ele au găsit porțile închise, pentru că îmbarcarea se terminase, iar aeronava era pregătită de decolare.

Chiar dacă au fost avertizate de personalul de la sol, cele două pasagere au ales să forțeze ușa de acces la pistă, care avea o alarmă sonoră și supraveghere video, cu scopul de a prinde avionul.

Ele au fost imediat oprite de personalul de la sol al companiei de administrare a aeroportului, fără a afecta siguranța și fluxul de trafic al aeronavei parcate.

Poliția de frontieră le-a identificat și le-a dat amendă de 2.064 de euro fiecare, care trebuie achitați în termen de 60 de zile. Amenda aplicabilă în acest caz variază între 1.032 și 6.197 de euro.

