Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite

Autor: Maria Popa
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 17:28
228 citiri
Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite
Avion pe pistă Foto: Pixabay

Două turiste franceze care au ajuns pe aeroportul Treviso din Italia cu numai 5 minute înainte de decolare au decis să intre pe pistă ca să nu piardă avionul.

În urma incidentului, cele două femei au primit o amendă de peste 2.000 de euro fiecare.

Turistele au ajuns în aeroport cu doar cinci minute înainte de decolare și au descoperit că poarta de îmbarcare era deja închisă. Atunci ele s-au gândit să forțeze intrarea pentru a ajunge la avion pe pistă. Pe drum, cele două au activat mai multe alarme și au fost oprite de Poliția de frontieră, potrivit Il Messaggero.

Nu doar că au pierdut zborul spre Toulouse, dar au fost amendate și cu peste 2.000 de euro fiecare.

Turistele au ajuns la aeroportul Canova din Treviso pe la 12:50 pentru a se îmbarca la zborul spre Toulouse de la 12:55. Imediat ce au trecut de controlul de securitate, ele au găsit porțile închise, pentru că îmbarcarea se terminase, iar aeronava era pregătită de decolare.

Chiar dacă au fost avertizate de personalul de la sol, cele două pasagere au ales să forțeze ușa de acces la pistă, care avea o alarmă sonoră și supraveghere video, cu scopul de a prinde avionul.

Ele au fost imediat oprite de personalul de la sol al companiei de administrare a aeroportului, fără a afecta siguranța și fluxul de trafic al aeronavei parcate.

Poliția de frontieră le-a identificat și le-a dat amendă de 2.064 de euro fiecare, care trebuie achitați în termen de 60 de zile. Amenda aplicabilă în acest caz variază între 1.032 și 6.197 de euro.

Orașul din Europa care impune o taxă turistică pentru câini. Cât vor plăti vizitatorii pe zi
Orașul din Europa care impune o taxă turistică pentru câini. Cât vor plăti vizitatorii pe zi
Orașul Bolzano, situat în nordul Italiei va introduce de anul viitor o taxă turistică pentru câini. Astfel, turiștii vor plăti pentru fiecare patruped care îi însoțește o taxă de...
Aeroportul din Italia care a deschis primul hotel de lux pentru câini. Animalele primesc masaj și își pot vedea stăpânii prin apeluri video
Aeroportul din Italia care a deschis primul hotel de lux pentru câini. Animalele primesc masaj și își pot vedea stăpânii prin apeluri video
Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma a deschis un hotel de lux pentru câini. Animalele sunt preluate direct din terminal. Inițiativa urmărește un model similar de la Frankfurt și...
#turiste, #aeroport italia, #Amenzi, #turisti Italia, #pista, #politia de frontiera , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! Cu oferta pe masa, Dan Petrescu a luat decizia
ObservatorNews.ro
O fabrica japoneza din Romania face diponibilizari colective. Peste 200 de oameni vor ramane fara loc de munca
DigiSport.ro
In urma cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Tiriac 7 cuvinte, in italiana. "Acum isi ridica palaria in fata mea"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin îi provoacă și pe americani. Alaska, survolată de avioane militare rusești. NORAD a trimis interceptoarele după ele
  2. Două turiste au intrat pe pista de decolare a unui aeroport din Italia ca să nu piardă avionul. Amenzile primite
  3. "Va fi o plăcere să pun capăt grohăielilor lor". Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, știe răspunsul la întrebarea "Cum recunoști un agent rus?"
  4. Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"
  5. Român suspectat că face parte dintr-o rețea internațională de fraude cu criptomonede, arestat. Au fost percheziții în România, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria
  6. A încetat din viață Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea ”soldat al Papei” din istoria Bisericii Catolice din România
  7. Biletele de tren nu vor mai putea fi cumpărate online. Platforma se închide temporar. Anunțul CFR Călători
  8. Atacatorii cibernetici folosesc numele a două site-uri cunoscute din România pentru a fura datele cetățenilor. Avertismentul DNSC VIDEO
  9. Volodimir Zelenski a purtat încălțări cu talpă foarte groasă la întâlnirea cu Regele Spaniei ca să nu pară atât de scund. Nu l-au ajutat
  10. Toto Dumitrescu a primit arest la domiciliu în dosarul accidentului în care este cercetat pentru că a fugit de la fața locului SURSE