Lenka și Jason, americani în vizită în România FOTO Captură Video YouTube/ Family on the run

România i-a încântat grozav de tare pe patru americani - părinții și cei doi copii ai lor. Au vizitat Cluj-Napoca, Turda, mai multe localități din Maramureș, Branul, Brașovul și chiar Bucureștiul. Și-au filmat întreaga aventură pe plaiuri mioritice și au încărcat câteva clipuri video pe canalul lor de Youtube.

Cea mai surprinzătoare experiență de care au avut parte, spun ei, a fost în Maramureșul istoric. Le-a plăcut deosebit de mult rigurozitatea cu care sunt păstrate tradițiile aici. Cei patru americani s-au cazat într-o casă tradițională din lemn din Breb unde au petrecut câteva nopți.

„Suntem în Breb, Maramureș, iar această localitate este cel mai autentic sat din România. Este locul unde timpul s-a oprit. Zici că te-ai întors înapoi în timp o mie de ani. Pentru că aici viața e exact cum era pe timpuri și suntem recunoscători că încă păstrează cultura locului.

Oamenii de aici se gospodăresc singuri în totalitate. Tot ceea ce mănâncă este produs în gospodăriile lor. Este uimitor. Fiecare poartă de lemn este sculptată manual. Priviți toate aceste detalii. Fiecare casă are o astfel de poartă de lemn”, a spus Lenka, potrivit Adevarul.ro.

„Probabil că atunci când priviți acest video, veți crede că așa este toată România. Locul ăsta arată și se simte foarte vechi și evident că nu este așa peste tot în România. Mare parte din țară este, de fapt, destul de modernă, au chiar unul dintre cele mai rapide rețele de internet din întreagă lume. Dar acesta este un loc special. E un loc în care se încearcă păstrarea originilor și este un loc foarte, foarte special”, a povestit și Jason.

Incredibila poveste a Anei

Nici nu pășiseră bine în zona Maramureșului că au avut parte de o întâlnire ce avea să îi marcheze pe viață. În plimbarea lor pe ulițele din Breb au trecut pe lângă o căsuță veche din lemn, iar în fața ei stătea o femeie în vârstă. Chiar dacă nu vorbeau limba română, americanii au intrat în vorbă cu ea. S-au folosit de Google Translate și au reușit să comunice cu femeia.

Ana le-a spus povestea tristă a vieții ei: a rămas văduvă, soțul ei a fost miner la Cavnic timp de 25 de ani, iar ea a fost nevoită să muncească toată viața.

Dar dincolo de viața grea pe care a trăit-o, pe americani i-a impresionat până la lacrimi ospitalitatea femeii, care i-a primit efectiv cu brațele deschise în propria casă ca pe niște rude, asta deși erau niște străini. La despărțire, tanti Ana a ținut să îi îmbrățișeze și să le mulțumească pentru popasul făcut în ograda ei. Gestul femeii i-a făcut pe americani să plângă.

”Auzisem că oamenii de aici sunt incredibil de ospitalieri. Uau! Aceasta este casa ei! Suntem atât de bucuroși că am întâlnit-o pe Ana, are așa o inimă bună! Este o experiență incredibilă. Știam că oamenii de aici sunt calzi și buni, că te invită în casele lor, dar chiar nu ne așteptam să ni se întâmple asta atât de repede, cum am ajuns aici.

A fost o experiență incredibilă, așa cum nu cred că am avut vreodată în toată viață mea. Nu suntem pe aici de multă vreme, dar ne-am simțit chiar ca acasă. Mi se pare ironic faptul că am folosit tehnologia secolului 21 - translaterul Google - ca să putem purta această conversație în acest sat de secolul 17. Dar Google Translate ne-a ajutat acum să trăim momente speciale. Bun venit în Breb!

Senzația este neobișnuită. Într-un mod bun. Este un loc unde chiar simți omenia și bunătatea cu care oamenii se tratează reciproc. Când vezi oameni cu care există o barieră din cauza limbajului, dar de fapt nu e niciun obstacol, e extraordinar”, au mai povestit Lenka și Jason.

Unicitatea Cimitirului Vesel

Cimitirul Vesel de la Săpânța, unic în lume, a fost o altă surpriză pentru americani. Aceștia au spus că, în mod normal, cimitirele sunt triste, însă cel de la Săpânța ”celebrează viața”.

”Să faci glume pe seama oamenilor este considerat în mod normal nepoliticos. Dar nu și în acest micuț sat din România - Săpânța, unde oamenii au învățat să îmbrățișeze umorul și veți vedea cât de curând de ce. Suntem la Cimitirul Vesel, care este probabil cel mai fericit cimitir din lume. Ca să intrăm aici a trebuit să plătit bilet, care este 5 lei, ceea ce înseamnă un dolar de persoană.

În mod normal, cimitirele sunt locuri triste. Însă acest loc celebrează viața. În Maramureș te simți că într-o poveste. Este un loc unde tradițiile sunt încă vii, unde oamenii te invită în viețile lor fără să aștepte nimic de la tine. Pentru noi, Maramureș este sufletul României”.

”E ca în Star Wars sau Star Trek”

Un alt obiectiv bifat a fost Salina Turda, pe care au asemănat-o cu un film SF.

”Trebuie să va spun că imediat ce intri în acest tunel, începi să simți încântarea legată de acest loc. Mergem de ceva minute, dar ești imediat transportat în acest mediu subteran aproape futuristic. Locul ăsta e o nebunie! O cavernă subterană gigantică, cu lumini moderne și futuristice. Salina Turda este un parc SF de distracții care este subteran, la 120 de metri adâncime. N-am mai văzut așa ceva până acum. Totul arată foarte futuristic, ca în Star Wars sau Star Trek. Am văzut multe peșteri, dar niciuna că asta. Asta este la un alt nivel. Iar dacă ești în România e absolut obligatoriu să vii să vizitezi Salina Turda”, au mai spus americanii.

