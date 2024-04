Momentul teribil când un grup de turiști a fost atacat de un elefant, într-un safari. O femeie a murit VIDEO

Un grup de turiști a fost atacat de un elefant în timp ce se afla într-un safari din Zambia.

Elefantul a alergat peste 500 de metri după vehiculul în care se aflau cele şase persoane. Dintr-odată, automobilul s-a oprit, imomentul atacului fiind surprins de unul dintre turişti.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G