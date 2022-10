Turiști din Canada dezvăluie de ce admiră românii: ”Am fost luați prin surprindere” VIDEO

Steve și Ivana sunt doi canadieni care s-au îndrăgostit iremediabil de România și care au vizitat numeroase destinații turistice din țara noastră.

Deși au menționat în nenumărate vloguri cât de prietenoși sunt românii, de această dată au făcut un videoclip separat în care au explicat pe larg de ce îi admiră.

”Astăzi vrem să facem un vlog istoric, despre politica din România. Acest vlog este despre istoria regimului comunist din România și despre cum am ajuns să iubim și să admirăm spiritul de luptători pe care îl au românii”, spune Steve la începutul videoclipului.

Aceștia se plimbă pe străzile Brașovului și le arată oamenilor care îi urmăresc urmele de gloanțe din clădiri, de la Revoluția din '89, care încă se văd și astăzi.

”Vă imaginați că zona asta era plină de protestatari, de români care ajunseseră la limită și care erau gata să lupte împotriva regimului până în punctul în care oamenii de la guvernare au tras cu gloanțe în mulțime?”, adaugă Steve.

Mai departe, Steve și Ivana pornesc către Muzeul Amintirilor din Comunism pentru a afla mai multe.

”Primul muzeu în care am fost și în care sunt încurajat să ating lucrurile expuse. Prima dată am crezut că doamna de la recepție glumește. Un lucru pe care l-am învățat este că umorul românesc este diferit față de cel din majoritatea țărilor în care am fost. Una dintre dovezile care atestă că umorul românesc este diferit: toate aceste glume expuse pe pereți. Un lucru pe care chiar am ajuns să-l apreciez la români este lipsa de sensibilitate(...) Dacă spun ceva greșit, românii nu se simt ofensați”, mai spune Steve.

Mai apoi au pornit către locul în care soții Ceaușescu au fost executați, în Târgoviște.

”Chiar am vrut să vă arătăm asta pentru că am avut o experiență atât de frumoasă călătorind prin România și am vrut să cunoaștem și istoria țării, iar asta face parte din ea. Iubim oamenii din România. După ce am ajuns în România, am fost luați prin surprindere de oamenii care mereu glumesc, mereu sunt prietenoși. Românii sunt curajoși, sunt puternici, iubesc libertatea, au spirit de luptători”, mai spun Steve și Ivana.