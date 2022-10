Turiști îngroziți după sejurul petrecut într-o stațiune din România. "Am făcut enterocolită toți 4. Nu există farmacie, bancomate, nimic!"

După încheierea sezonul estival, românii s-au orientat către vacanțele din stațiunile montane, în timp ce unii le preferă pe cele balneoclimaterice.

Condițiile pe care le găsesc aici nu sunt întotdeauna pe măsura așteptărilor. Este cazul descris de o româncă într-o postare pe Facebook, la finalul unei vacanțe în Sărata-Monteoru.

"Aș vrea să vă împărtășesc din impresiile mele la întoarcerea din stațiunea Sărata-Monteoru. Am rezervat 2 camere/ 4 persoane, 6 zile (4800 lei) la Hotel Monteoru, cazare, masă și 4 proceduri/ 5 zile.

Doamna de la recepție foarte drăguță, ne-a repartizat o cameră de 3 stele acceptabilă și alta de 2 stele, jalnică.

Tratamentul a fost ok, personalul medical dedicat si amabil, dar mâncarea, mâncarea sub orice critică!! În penultima zi am făcut enterocolită toți 4 și în hotel cu toți cei cu care vorbeam,au pățit la fel.

În stațiune nu există: farmacie, bancomate, brutărie, cofetărie! NIMIC! Nu ai de unde să cumperi un covrig! Am plecat cu o zi mai devreme, am renunțat la tratament (și nu am fost singurii care au procedat așa). Deci, atenție mare când rezervați, că nu este totul ca în poze si dezamăgirea este mare!", a scris femeia pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook.

Ads

"Faceți sesizări"

Unii se miră de prețul achitat pentru sejur: "1000 € în Monteoru? Nici senil dacă aș fi nu aș da atât."

Cei mai mulți o îndeamnă să facă reclamații.

"Faceți sesizări la Ministerul Turismului, ANPC, altfel nimic nu se va schimba în țara lui 'lasă că merge și așa'!"

"Credeți că prin sesizări se va schimba ceva? Nimic. Merg la fața locului, constată, li se dă plicul, apoi auzim clasicul ”nu am găsit nereguli“. Suntem țara lui Papură Vodă din toate punctele de vedere, din păcate."

Experiențele altor turiști în zonă

"Am fost și noi anul trecut și experiența noastră a fost fix invers. Recepționera era un pic cam crispată, în loc de cameră am primit apartament (din punctul meu de vedere ireproșabil, cu mobila nouă de bun gust). Mâncarea a fost undeva de nota 8 (o singură dată am primit un ghiveci de legume necomestibil).

Ads

Cu ocazia zilei de 1 martie (ce s-a nimerit în timpul sejurului, am primit flori și tort - atenții mai mult decât drăguțe și neașteptate).

Ce mi s-a părut mie jalnic a fost coada de lunea dimineața, dinaintea începerii tratamentului, în care toată lumea trebuia să aștepte (pe un hol cu 4 scaune la dispozitie) câteva ore până li se completau fișele. Ți se lua și numărul de telefon și erai apelat ulterior pentru a fi chemat la medic pentru consult. Nu înțeleg de ce nu se putea face acest lucru de la început?"

"Regret ceea ce ati pățit. Din nefericire, în multe locuri din țară cam asta primesc turiștii. Pe mulți bani, de

altfel. Că de cerut nu-i greu. Majoritatea se ghidează după poze și recenzii. De unde să știe turistul ce găsește la fața locului?".

Ads