Turiști români, jefuiți în vacanță în Grecia: „Am crezut că e o glumă, nu mai era mașina”

Un grup de români aflați în vacanță la Nikiti, Grecia, au avut parte de o experiență neplăcută: mașina lor a fost furată chiar din curtea unității de cazare, în timp ce dormeau. Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, iar autorii au reușit să ia cheile și actele autoturismului direct din bucătărie, fără ca turiștii să își dea seama.

Înregistrările camerelor de supraveghere surprind momentul în care două persoane pătrund în curtea pensiunii și pleacă apoi cu mașina. Proprietara autoturismului a povestit pentru Digi24 cum a descoperit lipsa acestuia în dimineața următoare.

„Luni am ajuns în Nikiti, ne-am cazat, totul în regulă, cazarea, parcare cu curte interioară, însă curtea, fără poartă, ce-i drept, într-o zonă foarte circulată, foarte animată. Miercuri seara la ora 2 fără 15 minute ne-am dus toți la culcare. Dimineața, la 6, când ne-am trezit, surpriză, am crezut că e o glumă, nu mai era mașina”, a relatat femeia.

Inițial, aceasta a crezut că este o farsă, dar a constatat rapid că din bucătărie dispăruseră cheile și actele autoturismului.

„Când am intrat, ne-am dat seama că ușa de la terasa de la bucătărie era deschisă. Noi o închisesem seara, dar ușa aceea avea un gemuleț pentru aerisire. Au intrat peste noi în timp ce dormeam. Poliția ne-a spus că o să facă tot ce se poate. Noi am sesizat că ei (n.r. hoții) au plecat direct, nici măcar nu au întrebat prin jur sau să se uite unde sunt camere de supraveghere în trafic sau ceva”, a adăugat turista.

Autoritățile elene au deschis o anchetă și încearcă să recupereze autoturismul furat.

