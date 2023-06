Avertismentul unei românce aflate în vacanță în străinătate: "Am fost prin România in multe locuri, dar niciodată n-am pățit așa ceva"

Așteptate cu nerăbdare, unele vacanțe se pot transforma rapid într-un coșmar pentru turiștii care cad victime ale furturilor.

O româncă aflată în Roma a lansat un avertisment pentru cei care planifică să ajungă în zonă. Astfel, aceasta a anunțat într-o postare pe Facebook că i-a fost furată geanta, iat=r când a ajuns la poliție să reclame incidentul a descoperit foarte multe persoane aflate în a situații asemănătoare.

"Prin această postare vreau doar să trag un semnal de alarmă pentru cei care doresc să călătorească la Roma!

Să aveți mare grijă de genți/ poșete! Știam eu că în orașele cu mulți turiști se fură, dar aici e ceva de groază! Azi mi s-a furat poșeta, din fericire eu am fost un caz fericit și n-am avut mare lucru prin ea, dar totuși am fost la carabinieri să dau declarație, iar acolo ce am văzut și am auzit... Plin de turiști păgubiți, majoritatea cu actele lipsă, fără bani în cont etc.

Lăsând această problemă la o parte, orașul este minunat, merită vizitat!", a scris aceasta pe grupul Am fost acolo.

"Cât stăteam la coada sa dau declarație, au ieșit niște băieți, suspecți (prinși) de furt care nu păreau după fizic români.

Nu doar românii fură, peste tot sunt uscături.

Am fost prin România în multe locuri, dar niciodată n-am pățit așa ceva", a adăugat autoarea postării.

"Să rămâi fără bani, cine te ajută?"

În comentarii, membrii grupului au comentat situația.

"Am peste 200 de orașe vizitate, singurul loc unde mi s-au furat banii a fost în Chișinău, și în Napoli a încercat să îmi fure telefonul (și vorbea germană). Am fost și în țări arabe și asiatice, dar singurul loc în care nu m-am simțit inconfortabil a fost Napoli."

"Și la Duomo Milano e la fel, aveți grijă de acte, bani, genți, borsetă care se leagă la brâu, că vă sunt smulse de fel de fel de rase, inclusiv romi."

"Să rămâi fără bani, cine te ajută? Nimeni. Acte, te duci și stai pe la poliție după, îți chemi neamurile la Money Gram."

"La Roma, chiar în Colosseum, un cuplu de români în vârstă, îmbrăcați frumos, operau cu o viteză fantastică. Aș fi jurat că sunt pensionari austrieci sau oricum, aveau aerul unor oameni din Vest.

Până să apucăm să îi filăm mai bine au dispărut, însă am rămas șocați cum au extras și pasat unul altuia un portofel dintr-un ghiozdan.

La fel, în trenul din Cinque Terre, o doamna româncă modestă, cum se spune, cu aspect de "femeie de la țară cu frica lui Dumnezeu", l-a pipăit pe soțul meu în fața mea, doar că avea o hartă împăturită în buzunar și și-a luat țeapă, iar eu aveam după coborâre ghiozdanul deschis, doar că nu avea ce să ia.

Așa că rromii/ țiganii nu sunt singurii care fac asta. Grijă mare și să aveți vacanțe frumoase!"

"De unde știți că erau români, că doar nu vorbeau între ei în timp ce furau? Luna trecută a încercat să îmi fure telefonul din buzunar, dar am fost mai rapid și i-am dat un pumn în față. Și-a scăpat telefonul lui din mână și a început să înjure în germană, trebuia să îi atenționați că îi vedeți ce fac."

"Și în Paris la fel"

"Exact așa e și în Athena!"

"Și în Paris la fel."

"Mi s-a întâmplat în Grecia, Atena. O persoană de etnie romă încerca să îmi scotocească în ghiozdan. Am văzut la timp prin geamul unei mașini pe lângă care treceam. M-am întors vizibil intrigată și persoană respectivă s-a îndepărtat. Deci da, grijă mare în orașele aglomerate."