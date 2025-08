Cinci greșeli pe care le fac românii înainte să meargă în vacanță: „Hotelierul are banii în față și, evident, va oferi un tarif mai mare”

Vacanțele mult așteptate se pot transforma rapid în surse de stres și cheltuieli neprevăzute dacă nu sunt pregătite cu atenție. De la bugete subestimate și bagaje nepotrivite, până la lipsa unei asigurări de călătorie sau itinerarii prost gândite, greșelile de organizare sunt frecvente și adesea costisitoare. În plus, mulți turiști aleg să își rezerve singuri vacanțele, fără sprijinul unei agenții, crezând că astfel economisesc bani, când, în realitate, riscă mai mult.

Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane în care cad românii înainte de plecarea în concediu și oferă sfaturi concrete pentru a evita dezamăgirile.

Planificarea din timp, documentarea atentă și colaborarea cu specialiști pot face diferența între o vacanță reușită și una compromisă, spune aceasta pentru Ziare.com.

Iată care sunt cele 5 greșeli pe care le fac turiștii înainte să meargă în vacanță.

Planificare financiară insuficientă

Subestimarea bugetului de vacanță duce rapid la neplăceri. Prețurile locale pot fi mai mari decât vă așteptați, iar fluctuațiile cursului valutar vă pot goli rapid portofelul. Stabiliți dinainte un buget zilnic realist, includeți o rezervă de cel puțin 20% pentru cheltuieli neprevăzute și verificați comisioanele percepute de bancă pentru plăți și retrageri în străinătate.

În plus, Corina Martin le recomandă turiștilor să stea departe de ofertele „last minute”.

„Fie că e vorba de vacanțe interne în România sau externe, fie că vorbim de bilete de avion, sfatul rămâne întotdeauna același: să cumpărăm din timp, pentru a beneficia de reducerile de care ne putem bucura. Pentru că este o falsă impresie că „last minute” este cea mai bună ofertă.

„Last minute” înseamnă un grad foarte mare de risc: s-ar putea să rămână ceva nevândut, să apară o cameră eliberată de cineva și să nu avem certitudinea că este ceea ce ne doream noi – un hotel cu numărul de stele și facilitățile la care ne-am așteptat. Așadar, revenind: rezervări făcute cu mult timp înainte, mai ales în perioadele de tip „early booking”, a declarat aceasta.

Lipsa asigurării de călătorie

Mulți turiști renunță la cumpărarea unei asigurări, sperând că nu vor avea probleme. Cu toate acestea, fără asigurare, o simplă vizită la medic sau pierderea bagajului poate costa extrem de mult.

Alegeți o poliță care acoperă nu doar probleme medicale, ci și anularea călătoriei, întârzierea zborului și furtul sau deteriorarea bagajelor.

„De obicei, o asigurare medicală de călătorie costă undeva între 30 și 90 de lei, în funcție de prețul excursiei. Valoarea poliței se raportează la costul pachetului de vacanță, dar, în general, este sub 100 de lei de persoană și acoperă numeroase riscuri și cheltuieli medicale de urgență.

Pe lângă asigurarea de sănătate, există și asigurarea pentru bagaje sau asigurarea de stornare, care garantează rambursarea integrală a valorii vacanței noastre dacă, din cauza unui eveniment neprevăzut în familie sau la serviciu, nu mai putem pleca la data stabilită”, a mai declarat Corina Martin.

Bagaj supraîncărcat sau nepotrivit

Unii turiști pleacă în vacanțe cu valize uriașe, pline de obiecte pe care nu le vor folosi sau, dimpotrivă, cu prea puține haine adaptate destinației.

Citiți prognoza meteo, faceți o listă de ținute mix-and-match și respectați limitele de greutate impuse de compania aeriană pentru a evita taxe suplimentare. În cazul unor abuzuri ale companiilor aeriene de suprataxare a bagajelor, chiar și atunci când acestea respectă standardele, Corina Martin recomandă:

„Noi, în agenție, sfătuim clienții în detaliu: le prezentăm condițiile de transport – greutăți admise pentru bagajul de cală și pentru cel de mână, dimensiuni exacte în centimetri – și le oferim consultanță. Dacă la check-in apar probleme, clientul ne sună pe noi, agenția prin care și-a cumpărat biletul, iar noi știm exact cum să discutăm și să rezolvăm situația cu compania aeriană”.

Itinerariu neorganizat

Dacă plecați în vacanță fără un plan clar, ajungeți să pierdeți timp prețios căutând cele mai bune obiective, restaurante sau mijloace de transport local.

Documentați-vă înainte (ghiduri, bloguri de travel, aplicații de itinerarii) și rezervați-vă locuri la atracții populare sau mese la restaurante cu recenzii bune, mai ales în sezonul de vârf.

„Dacă vorbim de vacanțe all-inclusive, problema se reduce la recomandările ghidului de stațiune, care îi vizitează pe turiști a doua zi după sosire și le oferă informații despre tururi și activități locale: croaziere, zbor cu balonul cu aer cald, excursii în deșert ș.a. Acest serviciu este inclus atunci când achiziționezi un pachet charter, care reunește zeci sau sute de pasageri români.

Dacă, însă, optezi pentru un pachet „la cerere” (zbor separat și cazare aleasă de tine), atunci noi, agenții de turism, oferim consultanță personalizată: itinerarii propuse, obiective turistice de neratat, restaurante recomandate – în funcție de destinație și de preferințele fiecăruia (Palma de Mallorca, Veneția, Roma etc.). Unii călători preferă libertatea de a închiria o mașină și de a explora spontan; alții sunt foarte organizați și vin cu itinerariul pregătit de acasă. Noi adaptăm recomandările la stilul fiecărui client”, a mai declarat Corina Martin.

Rezervarea vacanței fără o agenție de turism

Potrivit Corinei Martin, multe neplăceri în vacanță ar putea fi prevenite prin realizarea rezervării la o agenție de turism.

„Cea mai importantă greșeală este să îți rezervi singur vacanța. Sunt foarte multe situații când suntem sunați, chiar de pe aeroport, de către persoane care nu au cumpărat biletele prin agenție și nu știu cum să gestioneze un zbor anulat sau întârziat și conexiunea pierdută. Fără agent, ești pe cont propriu.

Există un slogan al Asociației Americane a Agențiilor de Turism: „Without a travel agent, you are on your own.” Fără un agent de turism, rămâi singur în fața problemelor. Agenția nu doar că te ajută să economisești bani, dar îți oferă și un „avocat virtual” care îți protejează investiția într-o vacanță.

Exclus să ne gândim că plătim mai mult la agenție. Dimpotrivă, avem cel mai mic tarif, pentru că, așa cum spun de foarte mult timp, inclusiv în mass-media, dacă facem rezervarea sau plătim direct la recepția hotelului, vom plăti întotdeauna cel mai mare tarif posibil. Hotelierul are în față banii și, evident, va oferi un tarif mai mare”, a conchis Corina Martin.

