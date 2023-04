Turiștii rămân muți în fața ofertelor de vacanțe din România: "Cred că nici pe Coasta de azur nu ajung la tariful ăsta!"

Numărul românilor care aleg să-și petreacă vacanțele în străinătate crește de la un an la altul, din cauza serviciilor de proastă calitate oferite la prețuri foarte mari.

Cei care cer oferte se declară șocați și ajung la concluzia că nici în destinațiile cunoscute ca fiind de lux nu ar ajunge să plătească atât.

Este experiența unei românce care cere pe Facebook idei și alternative rezonabile pentru o vacanță în România.

"Puteți să-mi dați alte idei, în afară de Green village, Gura portiței, Pens belvedere, Mila 23, care pentru 3 nopți vor 5600 de lei, să mergem și noi în Delta Dunării? Doamne, deci am rămas fără cuvinte, 3 nopți, 6000 de lei, cred că nici pe Coasta de azur nu ajung la tariful ăsta!", a scris aceasta pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

"Am renunțat de mult la vacanțe în România"

În comentarii, mulți se declară la rândul lor revoltați de unele prețuri.

"Pe Coasta de azur am stat 2 persoane cu 71€/noapte la 3*, cu mic dejun inclus, deci n-are rost în România, sincer."

"Eu am renunțat de mult la vacanțe în România. Aceeași bani sau mai puțini, în afara țării îți aduc experiențe mult mai frumoase."

"Mare țeapă Delta noastră, oameni profitori din cauza sezonului scurt. Am fost o zi în Deltă, cu o noapte de cazare + 2 copii și ne-am scuturat de vreo 400 de Eur, all inclusive- Pădurea Letea, safari, șalupe, mâncare specific pescăresc, etc... Once in a lifetime și cam atât, din păcate! Experiență (în afară de oamenii răi și profitori) - OK."

"La Gura Humorului o noapte cu mic dejun costă între 700-1000 de ron"

"Înainte să fiți revoltați de prețuri, puneți mâna pe o hartă și căutați o altă deltă de fluviu în Europa. Nu fiți revoltați de prețuri, ci fiți revoltați de serviciile oferite în prețul ăla."

"Iartă-mă, dar nici un castel cu cavaleri, prințese, spa, piscină și restaurant de 10 stele nu merită un salariu pe noapte, dapăi o cazare cu un pat și eventual un mic dejun și o grădină."

"Delta este scumpă. Excursiile sunt scumpe pentru că e scumpă motorina și motoarele sunt puternice.

Alimentele sunt mai scumpe căci sunt aduse pe apă.

Deci să aveți bani destui la dvs. Dar peisajele, liniștea, plaja sălbatică sunt superbe."

"La Gura Humorului o noapte cu mic dejun costă între 700-1000 de ron. Gura Humorului. Un sat la munte care nu e Elveția. M-au apucat toți nervii când am auzit. Păi în plin sezon estival la mare, un apartament costă 500 ron /noapte și la ei 1000 de ron /noapte?"

"Am găsit în Elveția cazare cu 240 lei pe noapte/persoană"

"Eu am găsit în Elveția, în luna iulie, prin Airbnb, cazare cu 240 lei pe noapte/ pers, casă la munte, în regiunea Kandersteg. Prefer orice altă țară decât România."

"Voroneț, lângă Gura Humorului - 6000 de lei, 4 nopți, demipensiune. Adică un sat de 20 pensiuni, una lângă alta, care nu oferă nimic! Dar pentru că Bucovina, umflă prețurile."

"Mergi la Sulina, e 200 de lei camera pe noapte și e minunat, ai și deltă și Marea neagră, recomand cu drag am fost de multe ori!"

"Să înțeleg că pe vas de croazieră 8 zile este aproape de scump ca și 3 zile în Deltă?"

"Vom ajunge să ne facem vacanțe prin Maldive, pentru că în România nu ne permitem!"