Atracția din Grecia care îi sperie pe turiștii sensibili: "Ligheanul ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni...”

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Thassos, unul dintre turiștii români și-a expus experiența neplăcută pe care a avut-o la vizitarea piscinei naturale Giola, una dintre cele mai cunoscute atracții ale insulei Thassos.

”Prima noastră vacanță în Thassos. Primul eveniment neplăcut, am mers la Giola, pe urcare soției mele i s-a făcut rău, ajunși sus a lesinat. Țin să le mulțumesc familiei cu Toyota albă de GR pentru ajutorul acordat, n-am cuvinte să vă mulțumesc”, a fost mesajul care a generat numeroase alte comentarii.

Concret, mulți s-au plâns de faptul că traseul până la Giola este extrem de solicitant, în special pe urcare, în condițiile unor temperaturi ridicate.

”La fel și noi am pățit, gravidă fiind n-am știut unde mă pornesc. Am 3 zile și nu-mi pot reveni”, a completat o turistă.

”Și mie mi-a fost rău la urcare (întoarcere). Am rămas la umbra firavă a unui măslin și cineva mi-a dus apă de la mașină, care era și aia fiartă. Am zis că mor acolo...Și nu, nu am probleme de sănătate. Doar căldura aia și efortul mi-au făcut probleme”, a mai spus altcineva.

De asemenea, în discuțiile online s-a dezbătut pericolul legat de aventurierii care sar de pe stânci în piscina naturală Giola, riscurile de accidentări grave fiind majore.

”Decât să riști să te îmbolnăvești pentru câteva poze la 40 de grade (că acolo e loc de pozat, nu de scăldat) și dacă tot ai o oră disponibila, mai bine vizitezi Mănăstirea Sf Mihail din apropiere.

Dacă nu te scalzi in "ligheanul" ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni mai mult de o jumătate de oră, nu ai ce să faci acolo. Este un obiectiv interesant dintr-un anumit punct de vedere, dar e supraevaluat după părerea mea. Alții îl găsesc extraordinar. Este o curiozitate creată de natură, promovată masiv ca obiectiv turistic, dar atât. E unul de făcut 2 poze, bifat in carnețele și plecat de acolo.

Drumul la și de la Giola în condiții de caniculă nu e pentru oricine. Cei 3-400 de metri abrupți până la parcare sau aproape 1 km până la strada principală unde mai lasă unii mașinile pot crea multe probleme celor mai sensibili, persoanelor mai în vârstă sau copiilor.

Categoric nu recomand vizita decât când e vreme mai răcoroasă. Motivul "că toată lumea o vizitează" nu vine decât din marketing”, a concluzionat o altă persoană.

