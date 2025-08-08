Atracția din Grecia care îi sperie pe turiștii sensibili: "Ligheanul ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni...”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 08 August 2025, ora 13:07
1994 citiri
Atracția din Grecia care îi sperie pe turiștii sensibili: "Ligheanul ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni...”
Piscina naturală Giola FOTO Facebook Forum Thassos

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Thassos, unul dintre turiștii români și-a expus experiența neplăcută pe care a avut-o la vizitarea piscinei naturale Giola, una dintre cele mai cunoscute atracții ale insulei Thassos.

”Prima noastră vacanță în Thassos. Primul eveniment neplăcut, am mers la Giola, pe urcare soției mele i s-a făcut rău, ajunși sus a lesinat. Țin să le mulțumesc familiei cu Toyota albă de GR pentru ajutorul acordat, n-am cuvinte să vă mulțumesc”, a fost mesajul care a generat numeroase alte comentarii.

Concret, mulți s-au plâns de faptul că traseul până la Giola este extrem de solicitant, în special pe urcare, în condițiile unor temperaturi ridicate.

”La fel și noi am pățit, gravidă fiind n-am știut unde mă pornesc. Am 3 zile și nu-mi pot reveni”, a completat o turistă.

”Și mie mi-a fost rău la urcare (întoarcere). Am rămas la umbra firavă a unui măslin și cineva mi-a dus apă de la mașină, care era și aia fiartă. Am zis că mor acolo...Și nu, nu am probleme de sănătate. Doar căldura aia și efortul mi-au făcut probleme”, a mai spus altcineva.

De asemenea, în discuțiile online s-a dezbătut pericolul legat de aventurierii care sar de pe stânci în piscina naturală Giola, riscurile de accidentări grave fiind majore.

”Decât să riști să te îmbolnăvești pentru câteva poze la 40 de grade (că acolo e loc de pozat, nu de scăldat) și dacă tot ai o oră disponibila, mai bine vizitezi Mănăstirea Sf Mihail din apropiere.

Dacă nu te scalzi in "ligheanul" ăla periculos care a spart o mulțime de căpățâni mai mult de o jumătate de oră, nu ai ce să faci acolo. Este un obiectiv interesant dintr-un anumit punct de vedere, dar e supraevaluat după părerea mea. Alții îl găsesc extraordinar. Este o curiozitate creată de natură, promovată masiv ca obiectiv turistic, dar atât. E unul de făcut 2 poze, bifat in carnețele și plecat de acolo.

Drumul la și de la Giola în condiții de caniculă nu e pentru oricine. Cei 3-400 de metri abrupți până la parcare sau aproape 1 km până la strada principală unde mai lasă unii mașinile pot crea multe probleme celor mai sensibili, persoanelor mai în vârstă sau copiilor.

Categoric nu recomand vizita decât când e vreme mai răcoroasă. Motivul "că toată lumea o vizitează" nu vine decât din marketing”, a concluzionat o altă persoană.

Român care a evitat o tragedie în vacanța din Thassos: ”A rezultat să fie scăparea noastră. Instruiți-vă soțiile, amantele...”
Român care a evitat o tragedie în vacanța din Thassos: ”A rezultat să fie scăparea noastră. Instruiți-vă soțiile, amantele...”
Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de...
Mașini trase pe dreapta la urcarea pe ferry, în Grecia: ”Ar putea fi descărcate în momentul în care iau foc”
Mașini trase pe dreapta la urcarea pe ferry, în Grecia: ”Ar putea fi descărcate în momentul în care iau foc”
Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de...
#turisti, #Grecia, #atractie, #thassos, #Giola , #turisti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Regina Elvetiei", decizie neasteptata: s-a aflat totul
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape. „Există speranțe pentru asta”
  2. Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
  3. Ce măsuri anunță Ministrul Sănătății pentru responsabilitate în spitale. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe”
  4. Cum explică șeful ASF proiectul privind Pilonul II: „Tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor”
  5. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată de soț în timpul unui conflict, în propria casă
  6. Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București. Un bărbat de 75 de ani a agresat sexual o adolescentă de 13 ani
  7. Proiectul privind Pilonul II de pensii, criticat din interiorul PNL: „Atunci când statul decide pe banii mei, înseamnă comunism, nu liberalism”
  8. Mai mulți judecători se reîntorc în sistem. Decretele privind magistrații, semnate vineri de președintele Nicușor Dan
  9. Decontarea vaccinului anti-HPV, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern. Care sunt noile prevederi
  10. Atenționare de călătorie MAE. Los Angeles este din nou parțial evacuat din cauza incendiilor de vegetație