Coșmarul unei turiste la 4 stele, pe litoralul românesc: ”A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm”

Litoralul românesc a fost și în acest an o opțiune importantă pentru cei care au vrut să-și petreacă vacanța la mare, iar pe rețelele sociale au apărut diverse informații privind condițiile oferite în vara lui 2025.

Astfel, printre situațiile neplăcute care au atras atenția se numără cea a unei familii care a trebuit să se mute de la un hotel de 4 stele din Neptun, din cauza ploșnițelor găsite în cameră.

”Hotelul la prima vedere arăta impecabil, nu ai ce să reproșezi, mâncarea bună, totul arăta super.

Doar că seara surpriză, deasupra patului ploșnițe. Foarte, foarte multe. A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm, cu bagajele, cu copilul după noi. Nu este normal așa ceva, am rămas șocată pur și simplu, hotel de 4 stele cu un preț pe măsură!”, a postat o turistă pe un grup de Facebook destinat vacanțelor pe litoralul românesc.

”Maaaare grijă la bagaje când reveniți acasă, inclusiv unde v-ați mutat acum le puteți face “cadou”. Sigilați toate bagajele, dezinfectați mașina unde au stat bagajele, ce nu se poate spăla la temperaturi mai mari de 60 de grade se aruncă, altfel riscați să vă infestați casa”, a subliniat o altă persoană, la comentarii.

