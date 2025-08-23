Disperarea unui român la all-inclusive: ”Luată de pe hol, dat bani și băgată în cameră”. 12 capete de acuzare!

Autor: Teodor Serban
Sambata, 23 August 2025, ora 12:08
Litoralul din Turcia FOTO Pixabay

Turcia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile despre concediile petrecute acolo abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe contul de Facebook Forum Turcia, un turist din România a reclamat condițiile de cazare la un hotel de 5 stele, în regim ultra all-inclusive.

Românul s-a referit la un hotel din stațiunea Side, găsind nu mai puțin de 12 capete de acuzare.

”Grup de 21 de persoane, inclusiv copii, între 1 an și 9 ani. Concediu ratat, pentru toți.

1. Cine spunea că e saună în hotel, a fost blând. Este inuman de cald. Aer condiționat exista doar in camere, lobby bar (îl mai opresc) și în restaurantul principal, care nu face față. Noi am stat la etajul 4. Când ieșeai din cameră te sufocai efectiv, din cauza căldurii și a mirosului de mâncare.

2. Camerele foarte muncite, obosite. Doar lobby-ul arată ok.

3. Curățenia în camere. Din 7 zile doar în 4 am prins curățenie, și atunci luată camerista de pe hol, dat bani și băgată în cameră. În rest, puteai să te trezești cu ea la 8 dimineața sau la amiază când dormeau copiii.

4. Tot personalul hotelului foarte rece, scârbos. Te serveau mâine, păreau deranjați de orice.

5. Acea plajă privată, foarte aproape, e la 400m distanță. Luați în calcul că acea distanță o parcurgeți la 35 de grade în cel mai bun caz, cu o umiditate de 70%. Bonus, la întoarcere drumul e în pantă.

6. Niciodată serviciile oferite nu sunt la nivel de ultra all. Pentru băuturi mai răsărite trebuia să plătești.

7. Mâncarea. Foarte slabă, puține feluri, totul fad.

8. Gălăgie. Bubuia muzica din toate părțile până spre miezul nopții. De la toate hotelurile din jur.

9. Foarte prost organizat hotelul. Lobby la etajul 0, piscina și restaurantul principal la -2, prosoapele la -3. N-am mers în viața mea atât de mult pe jos și cu liftul.

10. La ora 18 se inchidea piscina.

11. La ora 18 se inchidea barul de la plajă.

12. În fiecare după-amiaza, parcă la ore fixe, rămâneau fara gheață. O făceau special, te fugăreau tot timpul.

Hotelul nu este de 5 stele, maxim 4 cu indulgență”, a fost recenzia negativă a românului.

”Cireașa de pe tort, dintr-un grup de 21 de persoane, 7 persoane ne-am întors cu enterocolită, în forme mai ușoare sau accentuate. Un copil a ajuns la spital de 2 ori pentru perfuzii, cost total peste 1000 de euro. Doctorii ne-au spus că e un cumul de factori: mâncare, apa din piscină, apa mării.

Fără să jignesc, dar oricine a fost mai departe de Eforie Sud, 3 stele, nu are cum să fie mulțumit de acest hotel”, a completat turistul.

Român care a încălcat legea în Bulgaria: ”Surpriză, nu știau nici ei...Oamenii sunt puși pe ars turiști”
Român care a încălcat legea în Bulgaria: ”Surpriză, nu știau nici ei...Oamenii sunt puși pe ars turiști”
Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, dar e folosită și ca țară de tranzit, spre Grecia sau Turcia, iar impresiile și sfaturile referitoare la...
Ion Țiriac nu mai e singur. Legendarul Roger Federer îi calcă pe urme românului
Ion Țiriac nu mai e singur. Legendarul Roger Federer îi calcă pe urme românului
Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după Ion Ţiriac....
