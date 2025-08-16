Momente dramatice la malul mării. Turiștii aflați pe plajă au făcut lanț uman ca să salveze trei persoane. Una a murit. „Când steagul roșu e sus, marea nu iartă” VIDEO

Turiștii care se aflau pe plaja din stațiunea Jupiter au făcut un lanț uman FOTO Captură YouTube/ ZIUA de Constanta

O tragedie a avut loc sâmbătă, 16 august, pe plaja Delta din stațiunea Jupiter, județul Constanța.

Conform ISU Constanța, un adult și doi minori au fost în pericol de înec, dar după intervenția salvatorilor, adultul, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a fost declarat decedat, potrivit ziuaconstanta.ro.

Turiștii care se aflau pe plaja din stațiunea Jupiter au făcut un lanț uman pentru salvarea celor trei persoane, dar pentru bărbatul din București a fost prea târziu.

„Când steagul roșu e sus, marea nu iartă! Colegii noștri sunt pe plajele din sudul litoralului, unde sprijină activitatea salvamarilor și recomandă turiștilor să respecte indicațiile acestora. Vă rugăm să fiți responsabili. Viața voastră și a celor dragi este mai importantă decât o baie în mare!”, a transmis IPJ Constanța.

