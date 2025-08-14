Momeală pentru turiștii români, într-o parcare din Bulgaria: ”S-a eliberat fix atunci când am ajuns, lângă un BMW”

Autor: Teodor Serban
Joi, 14 August 2025, ora 12:59
1497 citiri
Momeală pentru turiștii români, într-o parcare din Bulgaria: ”S-a eliberat fix atunci când am ajuns, lângă un BMW”
Imagine din Bulgaria FOTO Facebook Forum Thassos

Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, dar e folosită și ca țară de tranzit, spre Grecia sau Turcia, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în țara vecină abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Bulgaria, o turistă din România și-a prezentat experiența neplăcută avută într-o parcare, la întoarcerea din Grecia.

”Tentativă de scam (n.r. înșelătorie) în Bulgaria.

Salutări! Vreau să împărtășesc o experiență recentă, poate ajută și pe alții să fie atenți. Ieri, la întoarcerea din vacanța din Thassos, am oprit la McDonald’s-ul de la benzinăria Shell, pe autostrada din Bulgaria.

Parcarea era plină, iar singurul loc s-a eliberat fix atunci când am ajuns, lângă un BMW albastru, model nou, părea scump, parcat strâmb.

Șoferul care a eliberat locul era deja în mașină, parcă așteptând să plece exact când ajungeai”, a explicat femeia în debutul postării.

”După ce am mâncat și ne îndreptam către mașină, în spatele nostru venea un cuplu (proprietarii BMW-ului), ne-au lăsat să urcăm, apoi tipul s-a apropiat și a început să bată în geamul portierei, nervos fiind și acuzând că i-am zgâriat mașina cu portiera din spate.

Am coborât și am făcut imediat proba să văd dacă într-adevăr se potrivește locul zgârieturii pe care o avea pe mașină cu portiera mea, ideea e că se deschidea fix în dreptul zgârieturii, dar era mai sus, iar eu am insistat să îi arăt că nu este de la mine, iar zgârietura se observa clar că era veche.

După ce i-am arătat că nu aveam cum să provoc acea zgârietură, a renunțat și ne-a spus să plecăm. A fost o tentativă de scam, probabil dacă ne lăsam intimidați, cerea ceva bani "ca să rezolvăm între noi"”, a completat românca.

”Mașina „momeală” marca BMW parcată strâmb avea un număr de înmatriculare tare dubios, nu știai cărei țară aparține, clar erau numere false, iar tipul era probabil bulgar, că vorbea bulgară, înalt, musculos, tatuat, iar cea care îl însoțea era foarte aranjată, de nu ai fi zis că stă acolo să facă astfel de lucruri. Celălalt șofer care a eliberat locul fix când am ajuns făcea parte din schemă.

Dacă pățiți asta, faceți poze mașinii voastre, dar și mașinii celor care vă acuză, păstrați-vă calmul, nu cedați presiunilor și cereți să fie chemată poliția. Nu plătiți nimic! Aveți grijă și drumuri bune tuturor”, a mai spus ea.

