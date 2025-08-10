Doi turiști străini au fost mușcați de un câine de la o stână. Se aflau în timpul unei drumeții în Munții Apuseni

Doi turiști din Olanda au fost mușcați de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeții în Munții Apuseni.

Cei doi au fost transportați la un spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis duminică, 10 august, de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

"La data de 9 august 2025, polițiștii au fost sesizați de către un bărbat de 33 de ani, din localitatea Brăzești, cu privire la faptul că două persoane ar fi fost mușcate de un câine, pe raza localității Sălciua, satul Sub Piatră.

Polițiști din orașul Baia de Arieș s-au deplasat imediat la fața locului, alături de un echipaj de jandarmi, și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, și o femeie, în vârstă de 35 de ani, ambii din Olanda, în timp ce se aflau într-o drumeție, au fost atacați de un câine de la stâna unui bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Sălciua, suferind leziuni corporale", se menționează în comunicat.

Cei doi turiști au fost transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Dosar penal

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau deținătorului temporar al acestuia asupra unei persoane, precizează IPJ Alba.

