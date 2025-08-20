Român care a încălcat legea în Bulgaria: ”Surpriză, nu știau nici ei...Oamenii sunt puși pe ars turiști”

Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, dar e folosită și ca țară de tranzit, spre Grecia sau Turcia, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în țara vecină abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Bulgaria, un român a recunoscut că nu a plătit taxa de parcare, dar a atras atenția asupra rapidității cu care i-a fost blocată mașina.

”Aveți grijă la parcările cu albastru din Sunny Beach. Mi-au blocat roata în 10 minute de la parcare.

Am ajuns la hotel, am parcat mașina în fața hotelului, am fost la recepție să întreb unde o pot parca și mi-au blocat roțile. Înainte de asta m-am interesat pe Google cum pot plăti parcarea, surpriză, nu poți plăti parcarea în nicio aplicație pentru că iți trebuie număr de telefon de Bulgaria.

I-am întrebat și pe cei care mi-au blocat roțile cum pot plăti, surpriză, nu știau nici ei cum pot face plata cu cardul, nici măcar la ei nu am putut plăti amenda cu cardul, a trebuit să scot bani. Oamenii sunt puși pe ars turiști”, a fost experiența turistului român care a atras o sumedenie de comentarii.

”Oamenii își fac treaba. Punct. Îți garantez că, dacă erați două mașini, una de Bulgaria și una de România care nu au plătit parcare, vă ardeau pe amândoi”, i-a transmis cineva.

”Noi am plătit parcarea albastră duminică pe 17 august, în Sunny Beach, cu aplicația Urbo City. Nu cere număr de Bulgaria și nici nu ne-au blocat mașina. Pe panou este un cod qr care te duce la această aplicație”, a fost un alt comentariu.

