Român care a încălcat legea în Bulgaria: ”Surpriză, nu știau nici ei...Oamenii sunt puși pe ars turiști”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 20 August 2025, ora 12:33
617 citiri
Român care a încălcat legea în Bulgaria: ”Surpriză, nu știau nici ei...Oamenii sunt puși pe ars turiști”
Imagine din Bulgaria FOTO Facebook Forum Thassos

Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, dar e folosită și ca țară de tranzit, spre Grecia sau Turcia, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în țara vecină abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Bulgaria, un român a recunoscut că nu a plătit taxa de parcare, dar a atras atenția asupra rapidității cu care i-a fost blocată mașina.

”Aveți grijă la parcările cu albastru din Sunny Beach. Mi-au blocat roata în 10 minute de la parcare.

Am ajuns la hotel, am parcat mașina în fața hotelului, am fost la recepție să întreb unde o pot parca și mi-au blocat roțile. Înainte de asta m-am interesat pe Google cum pot plăti parcarea, surpriză, nu poți plăti parcarea în nicio aplicație pentru că iți trebuie număr de telefon de Bulgaria.

I-am întrebat și pe cei care mi-au blocat roțile cum pot plăti, surpriză, nu știau nici ei cum pot face plata cu cardul, nici măcar la ei nu am putut plăti amenda cu cardul, a trebuit să scot bani. Oamenii sunt puși pe ars turiști”, a fost experiența turistului român care a atras o sumedenie de comentarii.

”Oamenii își fac treaba. Punct. Îți garantez că, dacă erați două mașini, una de Bulgaria și una de România care nu au plătit parcare, vă ardeau pe amândoi”, i-a transmis cineva.

”Noi am plătit parcarea albastră duminică pe 17 august, în Sunny Beach, cu aplicația Urbo City. Nu cere număr de Bulgaria și nici nu ne-au blocat mașina. Pe panou este un cod qr care te duce la această aplicație”, a fost un alt comentariu.

Paradisul turistic care vrea să ofere gratuit 200.000 de bilete de avion pentru vizitatori din întreaga lume. Care sunt condițiile
Paradisul turistic care vrea să ofere gratuit 200.000 de bilete de avion pentru vizitatori din întreaga lume. Care sunt condițiile
Ministerul Turismului și Sportului din Thailanda pregătește o campanie inedită pentru a stimula turismul intern: 200.000 de vizitatori străini ar putea primi gratuit bilete de avion pe rute...
Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”
Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”
Nivelul ridicat de taxare asupra firmelor românești a făcut ca numărul antreprenorilor care se interesează de ce presupune mutarea sediului fiscal al unei firme într-o altă țară, cu...
#turisti, #roman, #lege, #Bulgaria, #oameni , #turisti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Anunt total neasteptat, la o saptamana dupa ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
ObservatorNews.ro
Cum isi pot recupera banii soferii care isi strica masinile din cauza gropilor
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministra Mediului a ieșit la protest și i-a confruntat pe liderii manifestanților: "Romsilva nu este vaca de muls pentru nimeni."
  2. Român care a încălcat legea în Bulgaria: ”Surpriză, nu știau nici ei...Oamenii sunt puși pe ars turiști”
  3. Europa va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski
  4. Atenție la nunți, botezuri, „cumetrii”. ANAF vrea să știe în avans totul despre astfel de evenimente, fie că sunt organizate de persoane fizice sau de firme
  5. Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis alături de avocata Laura Vicol, scapă de controlul judiciar. În ciuda acuzațiilor grave, i s-a dat voie să plece din țară
  6. Deepfake cu președintele Nicușor Dan, folosit pentru promovarea unei înșelătorii pe Facebook VIDEO
  7. Alertă alimentară. Creveți posibil radioactivi, retrași urgent de pe piață
  8. Ies la iveală noi informații despre contractul pentru readmiterea României în programul Visa Waiver. De unde a luat ambasada lui Andrei Muraru 100.000 $ pentru onorariul firmei de lobby
  9. Bătaie cu săbii și topoare în trafic, în Brăila. Polițiștii nu au reușit să-i prindă pe atacatori VIDEO
  10. O româncă a fost arestată în Italia pentru că a drogat și jefuit un bătrân în Germania. Bărbatul a murit din cauza substanțelor administrate