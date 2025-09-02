Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”

Autor: Teodor Serban
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 12:07
Imagine de pe litoral FOTO Pixabay

Turcia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile despre concediile petrecute acolo abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe contul de Facebook Forum Turcia, o turistă din România a reclamat furturile comise la un hotel de 5 stele, în regim all-inclusive, din Antalya.

”Când am vrut să scot bani din seif, hopa era blocat, adică nu mi-a mai recunoscut parola introdusă de mine. Am anunțat la recepție, a venit cineva de la Security, carevasăzică cu o șurubelniță a desfăcut seiful! Când am numărat bănuții, ce să vezi, lipseau 35 de euro!!!

Am anunțat, au verificat camerele video, răspunsul lor a fost că nu a intrat nimeni în cameră decât noi și camerista, deci nu am rezolvat nimic!

Nu am fost singurii din grupul nostru jefuiți. Din altă cameră au luat din geamantanul închis cu lacăt, au desfăcut lacătul și l-au închis inapoi. Au luat 40 de euro si 35 usd!

Se fură puțin și de la mai mulți”, a fost postarea care a atras mai multe comentarii.

”A 3-a postare cu furt de bani sau bijuterii în câteva zile. Din păcate văd că se întâmplă din ce în ce mai des și in Turcia.

Nu mai lăsași bani sau bijuterii în seif. Banii pe card și o sumă mică cash și bijuteriile acasa”, a precizat cineva.

