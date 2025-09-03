Turiști români înșelați în Bulgaria: ”Încearcă metoda Maradona!”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 12:37
675 citiri
Turiști români înșelați în Bulgaria: ”Încearcă metoda Maradona!”
Oameni la plajă FOTO Pixabay

Bulgaria este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, dar e folosită și ca țară de tranzit, spre Grecia sau Turcia, iar impresiile și sfaturile referitoare la concediile petrecute în țara vecină abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Bulgaria, un român a atras atenția asupra birourilor de schimb valutar, unde clienții pot fi înșelați cu metoda ”Maradona”.

”Atenție la schimbul valutar! În Sunny Beach lângă Dune Residence!!!

1. Nu respectă cursul!

2. Încearcă metoda Maradona! (bancnote mici de 20 care se pierd pe drum de la operator la ghișeu).

Numărați banii când ii primiți în fața lui! De evitat!”, este mesajul de avertizare postat de un turist.

Metoda "Maradona", care poartă numele celebrului fotbalist, decedat între timp, este veche de câteva decenii.

În anii '90, metoda "Maradona" era folosită în special la schimbul valutar de pe piața neagră. Astfel, la numărătoare se scoteau bani din teanc fără ca victima să sesizeze.

