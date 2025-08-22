Turiști români pasați de poliție, între Bulgaria și Grecia: ”Porcul respira, mașina făcută varză...”

Grecia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile, sfaturile și întâmplările referitoare la concediile petrecute în paradisul elen abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe grupul de Facebook Forum Grecia, unul dintre turiștii români și-a prezentat pățania petrecută pe drum, cu puțin timp înainte de a trece din Bulgaria în Grecia.

”Întâmplare întâmplătoare...în drum spre Grecia, la aproximativ 10-15km de întrarea la vama grecilor, am lovit, de fapt ne-a sărit în fața mașinii un porc mistreț!

Era 4 dimineața, ne-am continuat drumul către Grecia, porcul respira, mașina făcută varză (bară, stop, vas de apă, proiector).

Nu știm care ar fi procedura, dacă trebuie sa declarăm ceva, undeva. Am sunat la poliția din Bulgaria, au spus să sunăm la poliția din Grecia, dar ne pasează de la unul la altul. Incident în Bulgaria, trebuie declarat acolo...

Nouă ne este frică să nu ne oprească poliția pe drum, să ceară explicații de ce nu am anunțat protecția animalelor sau orice altceva...că oricum despăgubiri nu avem cum să le cerem!”, a fost postarea care a atras o sumedenie de comentarii și sfaturi.

”Trebuia să rămâneți în zona unde s-a întâmplat, anunțați poliția și o așteptați acolo”, a spus cineva.

”Până la Poliție, cât mai multe poze. Încercați și corespondența scrisă, doveditoare că ați încercat toate metodele de contactare”, a completat o altă persoană.

”Am avut incident similar acum câțiva ani cu un câine. Am chemat poliția, ne-au amendat pentru viteză (deși evident că nu era cazul și nici nu aveau dovezi), dar ne-am deplasat cu o hârtie de la ei. Măcar am stat liniștiți că nu ne opresc ulterior și nu avem nici o dovadă”, a povestit un alt turist.

