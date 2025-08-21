Eroul grec: momentele dramatice în care a vâslit "ca un nebun" și a salvat un turist român de la înec VIDEO

Joi, 21 August 2025
Vangelis Papaioannou l-a salvat pe român FOTO Captura video

Un turist român a fost în pericol să se înece în mare (Epanomi, Salonic), după ce curenți puternici l-au atras în larg. Un tânăr grec, care practica Stand up Paddle în zonă, a intervenit la timp.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de duminică, 17 august, când un tată și cei doi copii ai săi, turiști din România, au fost trași de curenții puternici și au fost în pericol de înec.

Tatăl lor fusese deja dus departe de țărm și era pe punctul de a-și pierde viața, când a fost salvat de tânărul grec. Acesta a vâslit cât de repede a putut și l-a ajutat pe român să se agațe de paddle-ul său.

Într-o declarație pentru televiziunea publică ERT, Vangelis Papaioannou, cel care i-a salvat pe români, a menționat: „Condițiile au fost dificile, deoarece era furtună în Epanomi. După ce am făcut filmarea pe care doream să o fac pe mare, în timp ce mă întorceam, am auzit țipetele copiilor care își pierduseră tatăl. M-am ridicat pe placă și l-am văzut la 50-60 de metri distanță... plutea, nu făcea niciun gest să înoate... era într-o stare rea, înghițise apă... l-am ajutat să se prindă de placă”.

„I-am arătat cum să se prindă de placă, el întreba de copiii lui. Apoi am ieșit la mal cu toții”, a mai spus acesta.

