Ponturi pentru cei care merg singuri în vacanțe: "Să rezervați cazare pentru două persoane, deși costă mai mult"

Un reporter de călătorii care s-a cazat în locuințe din întreaga lume a formulat câteva sfaturi pentru cei care adoră vacanțele.

Ea s-a adresat în mod deosebit celor care pleacă singuri în concediu, dând exemplul personal.

"Cabane primitoare, case mici unice, apartamente de lux - le-am rezervat pe toate prin intermediul Airbnb.

Ca reporter de călătorii, mă cazez în locuințe din întreaga lume, de la SUA și Canada până în Europa de Vest. Prefer să stau în locuințe Airbnb în loc de hoteluri pentru că adesea îmi oferă experiențe unice, cum ar fi dormitul într-o casă în copac în Canada și într-un butoi locuibil în Elveția.

De obicei, călătoresc singur. Am luat trenuri de noapte în SUA și Europa, am petrecut șapte nopți pe cel mai mare vas de croazieră din lume în Marea Caraibelor și am călătorit cu trenul la Niagara Falls, Montréal și Québec City. În aceste călătorii, am explorat orașe noi și cazări unice - toate de unul singur", a relatat jurnalista într-un articol publicat de insider.com.

Ads

"Acum, fiind o călătoare solo experimentată, am multe practici pentru a mă asigura că mă simt cât mai în siguranță posibil atunci când călătoresc singură - în special în alte țări."

"Când vine vorba de șederea în locuințe Airbnb singură, cel mai bun sfat al meu este să rezervați cazare pentru două persoane.

Atunci când fac rezervarea, pur și simplu modific numărul de oaspeți de la unu la doi. Apoi, în mesajul meu către gazdă, spun întotdeauna că aș putea avea un prieten care să se alăture călătoriei mele.

În acest fel, gazda mea nu crede că eu călătoresc cu adevărat singură. Crearea iluziei că am pe cineva cu mine mă face să mă simt mai în siguranță când adorm noaptea într-un loc străin.

Rezervarea pentru două persoane poate aduce uneori o taxă suplimentară, în funcție de Airbnb.

De exemplu, când am călătorit în Roma și am rezervat două nopți într-un Airbnb în forma unei sculpturi de artă locuibile, prețul a fost de 102 de dolari pe noapte pentru o persoană și 145 de dolari pe noapte pentru două persoane. În acest caz, partenerul meu chiar s-a alăturat călătoriei mele. Dar chiar dacă nu ar fi făcut-o, aș fi fost dispusă să plătesc taxa suplimentară pentru a mă simți mai în siguranță dacă stăteam acolo singură."

"Călătoria solo poate fi intimidantă"

"Călătoria solo poate fi intimidantă, mai ales atunci când rezervați cazări de la o persoană fizică în loc să o faceți direct printr-o companie, așa cum ați face la un hotel.

Dar după toate experiențele mele unice cu Airbnb, cred că merită să le rezervați chiar și atunci când sunteți singur. Și rezervarea pentru două persoane mă face să mă simt puțin mai în siguranță."