Supărarea unei românce, la 5 stele ultra all-inclusive: ”Trece din cameră în cameră, doar freacă rapid și gata”

Autor: Teodor Serban
Marti, 12 August 2025, ora 18:49
545 citiri
Supărarea unei românce, la 5 stele ultra all-inclusive: ”Trece din cameră în cameră, doar freacă rapid și gata”
Imagine cu litoralul din Turcia FOTO Pixabay

Turcia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile despre concediile petrecute acolo abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe contul de Facebook Forum Turcia, o turistă din România a reclamat condițiile de cazare la un hotel de 5 stele, în regim ultra all-inclusive.

”Din păcate, curățenia aici se face mai mult după ce insiști la recepție. Mopul cu care se spală pe jos trece din cameră în cameră (și prin băi) fără să fie spălat în clor — doar “freacă” rapid și gata.

În dulap nici nu am putut să îmi pun hainele...le-am ținut pe patul suplimentar, pentru că înăuntru miroase puternic a mucegai și e clar că nu a fost igienizat de mult timp.

Prosoapele “curate” aduse de cameriste, deși spălate, aveau pete pe ele.

Mini-barul a avut în prima zi o sticlă de Mirinda, una de Pepsi și două de apă, iar apoi nu a mai fost reumplut deloc — deși am plătit regim Ultra All Inclusive.

La capitolul băuturi, să nu vă așteptați la Jack sau mărci europene clasice — doar brandurile lor locale. Fiecare cocktail este făcut diferit, în funcție de cheful angajatului, fără să se respecte rețetele sau gramajele”, au fost principalele nemulțumiri ale turistei respective.

”Nu aveam pretenția să fie nivel Marriott, dar cu siguranță acesta nu e un hotel de 5 stele, ci mai degrabă de 2,5 stele.

Dacă vorbești engleză cu angajații, te privesc urât — preferă să le vorbești în rusă sau turcă.

În sala de mese, oamenii se bagă peste tine și îți iau mâncarea de sub nas. La gust, mâncarea nu e rea, dar condițiile lasă mult de dorit.

Cu siguranță nu voi reveni aici”, a încheiat femeia.

Pățania unei turiste, într-o destinație preferată de români. Dovada primită pe masa de masaj: ”A fost greu să te enervezi...” VIDEO
Pățania unei turiste, într-o destinație preferată de români. Dovada primită pe masa de masaj: ”A fost greu să te enervezi...” VIDEO
Din ce în ce mai mulți români sunt atrași de destinații de vacanță îndepărtate și exotice, iar una dintre acestea este insula indoneziană Bali. O turistă australiană și-a expus o...
Doi turiști străini au fost mușcați de un câine de la o stână. Se aflau în timpul unei drumeții în Munții Apuseni
Doi turiști străini au fost mușcați de un câine de la o stână. Se aflau în timpul unei drumeții în Munții Apuseni
Doi turiști din Olanda au fost mușcați de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeții în Munții Apuseni. Cei doi au fost transportați la un spital pentru îngrijiri...
#turisti, #suparare, #romanca, #all inclusive, #Turcia, #camera , #turisti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Summit-ul din Alaska. Ultima sansa pentru Ucraina? Analist: "Negocierile s-au purtat deja"

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Supărarea unei românce, la 5 stele ultra all-inclusive: ”Trece din cameră în cameră, doar freacă rapid și gata”
  2. Pașapoarte românești pentru cetățeni ruși. Schema prin care doi moldoveni au păcălit zeci de oameni să le dea peste 170.000 de euro
  3. Ce se întâmplă cu oamenii evacuați de la Praid, după dezastrul de la Salină. Anunțul făcut de autorități
  4. Pe cine încerca să salveze românul mort în incendiile de vegetație din Spania
  5. Resortul de lux care i-ar putea găzdui pe Trump și Putin în Alaska. Complexul are aspectul unui castel montan
  6. Magistrații acuză o "campanie de subminare a profesiei" și cer o întâlnire de urgență cu Bolojan. "Există o distincție între critica legitimă și lipsa de respect"
  7. O tânără a aplicat la peste 100 de joburi. Concluzia dură la care a ajuns: „Mi-a fost pur și simplu imposibil”
  8. Ministerul Educației anunță o anchetă privind microbuzele școlare electrice achiziționate prin PNRR în două județe
  9. Ucraina, gata să cedeze teritoriul cucerit deja de Rusia? Miza din spatele unei astfel de decizii
  10. Europa a devenit principalul furnizor de ajutor militar pentru Ucraina. Americanii au dat arme doar pe bani