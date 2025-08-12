Supărarea unei românce, la 5 stele ultra all-inclusive: ”Trece din cameră în cameră, doar freacă rapid și gata”

Turcia este una dintre destinațiile favorite ale românilor în vacanța de vară, iar impresiile despre concediile petrecute acolo abundă pe rețelele de socializare.

Astfel, pe contul de Facebook Forum Turcia, o turistă din România a reclamat condițiile de cazare la un hotel de 5 stele, în regim ultra all-inclusive.

”Din păcate, curățenia aici se face mai mult după ce insiști la recepție. Mopul cu care se spală pe jos trece din cameră în cameră (și prin băi) fără să fie spălat în clor — doar “freacă” rapid și gata.

În dulap nici nu am putut să îmi pun hainele...le-am ținut pe patul suplimentar, pentru că înăuntru miroase puternic a mucegai și e clar că nu a fost igienizat de mult timp.

Prosoapele “curate” aduse de cameriste, deși spălate, aveau pete pe ele.

Mini-barul a avut în prima zi o sticlă de Mirinda, una de Pepsi și două de apă, iar apoi nu a mai fost reumplut deloc — deși am plătit regim Ultra All Inclusive.

La capitolul băuturi, să nu vă așteptați la Jack sau mărci europene clasice — doar brandurile lor locale. Fiecare cocktail este făcut diferit, în funcție de cheful angajatului, fără să se respecte rețetele sau gramajele”, au fost principalele nemulțumiri ale turistei respective.

”Nu aveam pretenția să fie nivel Marriott, dar cu siguranță acesta nu e un hotel de 5 stele, ci mai degrabă de 2,5 stele.

Dacă vorbești engleză cu angajații, te privesc urât — preferă să le vorbești în rusă sau turcă.

În sala de mese, oamenii se bagă peste tine și îți iau mâncarea de sub nas. La gust, mâncarea nu e rea, dar condițiile lasă mult de dorit.

Cu siguranță nu voi reveni aici”, a încheiat femeia.

