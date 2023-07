Turiști români dați afară dintr-un hotel de 5 stele: ”Managera ne-a zis nonșalant”

Experiența neplăcută a unor turiști români la un hotel de 5 stele din Bulgaria a fost relatată pe rețelele sociale.

Astfel, conform unui forum de pe Facebook destinat vacanțelor, românii și-au întrerupt sejurul la hotelul respectiv, care nu oferea facilitățile promise în momentul rezervării.

”Bună seara, din suflet vă recomand să evitați hotelul Royal Castle din Elenite, astăzi am avut rezervare, am ajuns si nimic din ceea ce se promite pe booking nu este la fata locului. Un dezastru total, hotelul este lăsat in paragină, jeg peste tot, Aqua parc-ul nu funcționează în totalitate și nu se menționează nicăieri, snack bar nu există, pe plajă nu există un bar de unde să iți iei apă, ca să ajungi la hotel mergi printre boscheți, iar acest hoțel care se pretinde a fi un hotel de 5 stele, este de maxim 2!

Într-o cameră am avut o problemă cu aerul condiționat (în cameră fiind extrem de cald) toată ziua, abia seara la ora 7 ne-a băgat cineva în seamă, apoi ne-a zis că revine cu un răspuns. Răspunsul a fost că nu se poate face nimic, să dormim cu geamul deschis că nu are altă cameră să ne dea.

Am spus că nici noi nu suntem vinovați pentru neregulile hotelului și că nu e normal să stăm în asemenea condiții, iar managera nu a reușit să se descurce cu nimic în această situație și ne-a zis nonșalant să dormim cu geamul deschis (camera era la parter, fără plasă la geam).

I-am zis că nu mai dorim să stăm aici, iar managera a spus să vorbim cu booking că doar ei ne pot returna banii înapoi sau reloca la alt hotel, iar în timp ce încercam să rezolv problema telefonic cu booking managera a anulat rezervarea și practic ne-a dat afară din hotelț

Este ora 01:28 si noi suntem pe drumuri spre Bucuresti, pentru că booking nu poate returna banii instant ca noi sa ne putem pemite sa mergem la alt hotel. Un singur cuvânt despre acest hotel si despre cine îl manageriază: EXECRABIL!!!!”, este mesajul apărut în spațiul virtual.

Ads