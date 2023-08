Turiști ruși, dați afară dintr-un hotel din Turcia, scene uluitoare: "Îmi tremură mâinile de furie" VIDEO

Turiști ruși au fot evacuați din hotelul din Turcia, după ce au curățat hotelul de tot ceea se putea.

Astfel, turiștii au fost dați afară după ce în camera lor s-au găsit zeci de produse alimentare, cu care intenționau să plece acasă.

De asemenea, turiștii luaseră șampoane și prospape.

Pe flimările publicate pe canalul de Twitter Nexta, se aude cum reprezentanții hotelului sunt șocați de ceea ce descoperă la ei în cameră.

"N-am mai văzut ceva atât de rușinos. Practic, au jefuit hotelul. Îmi tremură mâinile de furie", spune o reprezentantă a hotelului.

Typical situation, Russians in Turkey are evicted from the hotel. pic.twitter.com/eaniGwhbkm