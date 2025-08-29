Turiști români aflați în mai multe destinații de vacanță s-au trezit că nu mai au cazarea plătită sau bilete de avion. O mare agenție ar avea probleme financiare

Touroperatorul Cocktail Holidays, unul dintre cei mai vechi din România, este acuzat de mai multe agenții de turism revânzătoare că nu și-a plătit colaboratorii - cum sunt, de exemplu, companiile aviatice și hotelurile din destinațiile turistice - iar zeci de turiști români au fost amenințați că trebuie să evacueze hotelul, deși plătiseră pachetele de vacanță.

Potrivit informațiilor obținute de News.ro, Cocktail Holidays are probleme de cash flow și nu se știe dacă le va depăși sau nu.

Proprietarul companiei, Dan Goicea, care este totodată și vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), nu a putut fi contactat pentru declarații. Alin Burcea, președintele ANAT, a declarat pentru News.ro că touroperatorul Cocktail Holidays are probleme cu banii și probabil urmează să își ceară insolvența. Reprezentantul ANAT sfătuiește turiștii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să NU urce în avion și să verifice dacă au fost făcute plățile către companiile aeriene și către hotelurile unde urmau să fie cazați. Alin Burcea acuză totodată Guvernul că nu a fost receptiv la propunerea agențiilor de turism, privind înființarea unui fond de garantare a agențiilor de turism și a altui fond de garantare pentru biletele de avion, măsuri pentru care e nevoie de acte normative.

Unele agenții de turism revânzătoare spun că au fost nevoite să plătească din fonduri proprii cazările la hoteluri, care ar fi trebuit plătite de Cocktail Holidays.

Ads

Mai multe familii aflate în Tenerife, Spania, au aflat că de vineri, 29 august, nu mai au cazare, întrucât tour-operatorul de la care au fost achiziționate pachetele de vacanță nu a achitat. Hotelul la care s-au cazat le-a pus în vedere să părăsească locația întrucât nu a fost făcută plata. Turiștii au plecat în concediu având un pachet de vacanță vândut de Cocktail Holidays, de la care au achiziționat și revândut și alte agenții de turism.

Agenția de turism a fost înființată în anul 1993. Potrivit site-ului companiei, Cocktail Holidays colaborează cu peste 1.700 de parteneri de revânzare din întreaga țară.

Pe pagina proprie de Facebook a companiei, Cocktail Holidays promovează în continuare destinațiile de vacanță pe care le vinde, de exemplu circuite în Japonia pentru primăvara lui 2026 sau vacanțe în Maroc, Abu Dhabi ori Sicilia.

Ads

La una dintre aceste postări, o persoană scrie că touroperatorul Cocktail Holidays a păgubit 50 de persoane doar în Tenerife.

”NICI O STEA!!! ZERO!!!! Această firmă ACUM 28.08.2025 a dat TEAPA unui nr de 50 de persoane sosite în TENERIFE prin faptul că NU AU PLĂTIT SEJURUL respectiv cazarea la hoteluri și transferul de la aeroport la hotel și invers! ACEASTĂ AGENȚIE NU RĂSPUNDE LA NICI UN NR DE TELEFON (fix sau mobil). Mail-ul menționat pe Facebook... nu este valabil. Avem toate dovezile și azi 28.08 vom merge pe calea legală pentru recuperarea prejudiciului!”, scrie utilizatorul pe pagina de Facebook a Cocktail Holidays.

Mai mulți turiști afectați scriu totodată că agenția de turism Cocktail Holidays ”nu răspunde pe nici un canal de comunicare”.

Pe grupul de Facebook Forum Grecia, o altă persoană scria în urmă cu o lună că nu s-a putut îmbarca în avion, la întoarcerea spre casă, deoarece Cocktail Holidays nu a trimis lista completă cu pasagerii către compania aeriană.

Ads

”Atenție turiști! Vrem să împărtășim o experiență extrem de neplăcută cu Cocktail Holidays, în speranța că veți evita situații similare. Astăzi, am ajuns la aeroport pentru a reveni acasă, însă surpriză: nu am putut să ne îmbarcăm cu toții pentru că Cocktail Holidays NU a trimis lista completă cu pasagerii către compania aeriană! Practic, deși am plătit integral pachetul turistic, nu am fost înregistrați pe zborul charter. Mai grav este că acum ni se cere să plătim din nou biletele de avion, ca și cum greșeala ar fi fost a noastră. Considerăm acest lucru inacceptabil și lipsit de profesionalism. BINEÎNȚELES CĂ M-AU BLOCAT IMEDIAT CE AM POSTAT PE PAGINA LOR”, scrie utilizatorul pe grupul Forum Grecia.

Sunt agenții de turism care au fost informate, prin mail, de către Cocktail Holidays, să le recomande turiștilor să nu mai plece în vacanță.

„Am primit mail-ul de la Cocktail Holidays:

Bună ziua,

Ne pare rău să vă informăm că pentru rezervarea dvs. cu plecare mâine în Creta nu au fost achitate serviciile turistice de către Cocktail Holidays către furnizori, prin urmare rezervarea va fi anulată.

Ads

Nu sunt achitate nici biletele de avion, nici cazarea. Cocktail Holidays va face toate demersurile pentru restituirea sumelor achitate de către dvs. pentru această rezervare, în timp util!

Vă rugăm să informați turiștii să nu se prezinte în aeroport!”*, scrie alt utilizator.

Precizările ANAT

Contactat de News.ro, Alin Burcea, președintele ANAT, spune că nu a mai reușit să vorbească încă de luni cu Dan Goicea, fondatorul și proprietarul Cocktail Holidays, care nu mai răspunde la telefon de câteva zile.

”Este o agenție veche, se întâmplă. Bad management există peste tot. Nu e cazul să facem o dramă că se întâmplă un faliment la doi ani la 2.400 de agenții de turism. Problema nu este că are Cocktail Holidays probleme, e vorba de resurse gestionate mai mult sau mai puțin bine”, a precizat președintele ANAT.

Alin Burcea acuză Guvernul de toate falimentele din turism și că nu a răspuns propunerii agențiilor de turism, privind înființarea unui fond de garantare a agențiilor de turism și a altui fond de garantare pentru biletele de avion.

Ads

”Noi, ANAT-ul, ne ducem de trei ani cu Fondul de Garantare a Agențiilor de Turism și Fondul de Garantare a Companiilor Aeriene, că și astea intră în faliment. Ce înseamnă fond de garantare? Înseamnă că se strâng bani și, practic, în caz de faliment, toată lumea își recuperează toți banii. Numai că, am fost anul trecut la domnul ministru Radu Oprea (fostul ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, n.r.), l-am chemat la un seminar făcut de un belgian care este președintele Asociației Fondurilor de Garantare din Europa – sunt nouă țări care au fond de garantare. Am fost la FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii SA, n.r.), care ar fi preluat acest fond pentru turism. Noi vorbim, ei se fac că ascultă. Am vorbit cu ministrul Radu Oprea, eu am vorbit, el nu a ascultat. Am vorbit cu Bogdan Ivan și acum două săptămâni cu Radu Miruță. Pe toți oamenii ăștia care gestionează, de fapt de 35 de ani pe nimeni din Guvernele României, în frunte cu primul ministru, cu o singură excepție în perioada Adrian Năstase, nu-i interesează absolut nimic despre turism. Deci această tragedie ar fi putut să fi o finalitate mult mai ușoară dacă exista Fondul de Garantare, toată lumea stătea liniștită. Acum, agențiile de turism revânzătoare vor intra, ca de fiecare dată când s-a mai întâmplat, de două-trei ori, în vrie, or să înceapă să cumpere încă o dată pachetele. Lucrurile astea vor degenera prost”, a declarat Alin Burcea, pentru News.ro.

Ads

Acesta afirmă că societatea Cocktail Holidays nu și-a cerut încă insolvența, dar compania nu are bani.

”Nu, Cocktail Holidays nu și-a cerut încă insolvența, nu are bani, că treaba e scurtă, probabil or să o ceară luni. Dar sunt servicii care nu sunt plătite pe anumite destinații sau sunt plătite parțial. Colegii, în general touroperatori, au oferit, acolo unde Cocktail Holidays avea bilete de avion cumpărate, cum e Paralela 45. Biletele pe care Cocktail Holidays le avea cumpărate de la noi sau contractate, noi le dăm gratuit celor păgubiți prin agențiile care au cumpărat produsul. Și atunci, fie turistul, fie agenția care l-a înscris, va trebui să plătească numai cazarea, să se ducă în destinația respectivă. Facem și noi ce putem. Sunt conștient că nu mai pot să iau banii de la Cocktail și atunci pe locurile pe care le avea la Paralela 45 sau la Dertour sau la alți touroperatori de unde luaseră locurile, noi dăm gratuit aceste locuri pentru turiști, atât putem să facem”, a explicat Burcea.

Ads

Întrebat de cât timp se confruntă cu probleme Cocktail Holidays, acesta a afirmat că ”de ieri”.

”De ieri. Probabil cu bani sunt de câteva luni. Dar problemele au început ieri sau alaltăieri. Turiștii din Cipru nu au fost plătite serviciile, turiștii au fost puși să-l mai plătească o dată. Și în Tenerife. Despre astea știm. Și în Rodos, dar acolo au fost anunțați să nu plece”, spune reprezentantul ANAT.

El precizează că nu știe exact câți turiști sunt afectați în total, dar probabil mai este vorba și de alți turiști care au achiziționat pachete de vacanță și ar fi urmat să plece în perioada următoare.

”Erau vreo 40 și ceva de persoane pe Cipru, era vreo 30 pe Tenerife și pe Rodos. Nu cred că sunt afectați mai mult de 400-500 de oameni. Din moment ce de la ei nu vorbește nimeni… Eu în mare cam știu ce se întâmplă, că am ținut legătura cu Dan Goicea, dar normal ar fi să anunțe, să vorbească cu oamenii, cel puțin să nu mai plece. Să nu se mai urce în avion. În general, biletele de avion sunt rezolvate, dar ei trebuie să coopereze cu noi. Ceea ce trebuie să facă oamenii care au dat bani și care nu vor avea servicii să ceară, că există o asigurare de insolvență și faliment. Problema este că această asigurare de 10 ani sau de când funcționează, nu acoperă toată suma. Niciodată nu a acoperit toată suma. Și asta e una din lacune pe care am vrut să o rezolvăm”, a mai spus el.

În opinia sa, azi are probleme Cocktail Holidays, dar mâine pot avea alte agenții de turism.

”Rezolvarea pe fond vine dintr-un act normativ bun, să-i ajute pe oameni, să nu aibă probleme, să își ia banii. Polița de asigurare, orice sumă ar fi, asiguratorii nu știu cum să facă să plătească mai puțin. Și din experiența ultimilor zece ani, nu au dat bani mai mult de 15% din suma care trebuia dată. Niciodată. Or, singura modalitate prin care să se plătească tot este printr-un fond de garantare”, a explicat Alin Burcea.

El a mai spus că luni, 25 august, a vorbit ultima dată cu Dan Goicea.

”Nici mie nu îmi răspunde. Ce să fac?”, se întreabă el.

În opinia sa, Cocktail Holidays va trebui să își ceară insolvența. Compania nu și-ar fi plătit biletele de avion achiziționate și nu ar fi făcut plățile către furnizorii externi.

”Trebuie să o facă. Zici, ”Domnule, nu am cash flow.” Insolvența te protejează. Dacă nu vorbește cu mine, nu am de unde să știu. Luni am vorbit, că trebuia să îmi dea niște bani pentru biletele de avion pe Antalya pe care le luase de la mine. Și m-a rugat să îl mai las și l-am lăsat, ce să fac? E prietenul meu, dar nu mai răspunde la telefon, fetele nu mai răspund (cele două fiice ale lui Dan Goicea, implicate și ele în conducerea companiei, n.r.)”, a declarat Burcea.

El precizează că imaginea agențiilor de turism va fi din nou afectată de aceste probleme ale Cocktail Holidays.

”Sunt și televiziuni în insolvență care funcționează și nu moare nimeni. E bine că s-a întâmplat la final de sezon și nu în mijlocul sezonului”, a adăugat el.

Președintele ANAT îi sfătuiește pe turiștii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să nu se mai urce în avion.

”Și dacă li se răspunde, să verifice dacă biletele de avion au fost plătite și la fel cazările, să verifice dacă au fost plătite. Să nu se bucure că se urcă în avion și când ajung acolo le cer banii la intrarea în hotel. Eu îi sfătuiesc să nu se ducă”, spune Burcea.

Reprezentanții Cocktail Holidays nu au putut fi contactați pentru a oferi detalii în legătură cu situația creată.

Ads