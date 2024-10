Un cioban și-a abandonat oile și caprele în fața primăriei, pentru că nu a primit o bucată de pășune: "Nu am ce să le mai dau de mâncare"

Situație neobișnuită în comuna Prisăcani, județul Iași, unde primarul Ghiorghe Stanciu s-a trezit cu o stână de aproximativ 115 oi și capre în fața primăriei. Viorel Petrișor Tofan, un cioban de 35 de ani, acuză autoritățile locale că nu i-au oferit o bucată de pășune unde să își hrănească animalele, ceea ce l-a determinat să ia măsuri extreme.

„Nu mai am imaș, nu mai am nimic și am dus și eu oile la primărie. M-a scos de pe imaș și am dus oile acolo. Sunt trei persoane care au stână și toată pășunea s-a dat la astea trei persoane, eu am aproape 115 oi și capre, dracu` să le ia. Am și eu teren acolo. Oile nu mai știu pe unde sunt, eu m-am dus la primărie, le-am lăsat și am plecat acasă, nu am ce să le mai dau de mâncare”, a declarat Tofan, pentru publicația BZI.ro

Ciobanul susține că a încercat să discute cu primarul, însă nu a primit soluții concrete, motiv pentru care a recurs la acest gest disperat.

În replică, primarul Ghiorghe Stanciu afirmă că nu îl cunoaște pe Viorel Petrișor Tofan și că pășunea din localitate este concesionată de peste 15 ani. „Eu nu știu nimic, eu sunt la o ședință, în Iași, nu știu. Eu nu am împărțit nicio pășune, pășunea este concesionată de acum 15 de ani. Este prima dată când aud că acest personaj a venit cu animalele în Prisăcani”, a precizat primarul Stanciu.

