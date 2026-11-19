Turmă de peste 300 de oi, ucisă aproape complet FOTO Pixabay

Un cioban arădean și-a pierdut turma de 310 oi. Animalele au fost atacate de șacali, iar oile speriate s-au refugiat pe malul Mureșului, de unde au fost luate de apă. În total au fost descoperite 230 de cadavre, ridicate de autorități și incinerate, iar restul de oi sunt dispărute.

Directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Francisc Komuves, a declarat joi că turma a fost atacată la limita dintre localitățile Vladimirescu și Mândruloc, în apropiere de râul Mureș.

Peste 200 de cadavre au fost găsite în acel loc, la începutul săptămânii, fiind ridicate de autorități și incinerate.

„O parte dintre cadavre aveau răni specifice atacurilor șacalilor, în timp ce o parte dintre oi au murit înecate. De frică, s-au refugiat pe malul Mureșului, unde au fost luate de ape. Am găsit în acel loc 230 de cadavre, în timp ce zeci de oi sunt dispărute, pentru că turma avea 310 animale, conform înregistrărilor oficiale și informațiilor oferite de proprietar”, a declarat șeful DSVSA Arad.

Autoritățile nu exclud ca restul oilor să fi fost luate de apa râului, care în ultima vreme a crescut în urma ploilor abundente.

Cadavrele au fost ridicate de Primăria comunei Vladimirescu și incinerate.

Primarul comunei, Mihai Mag, a declarat că șacalii au devenit o problemă în ultimii ani.

„Am avut sesizări privind prezența șacalilor mai ales în localitatea Vladimirescu, pentru că este aproape pădurea. Au fost văzuți inclusiv în cartierele noi, astfel că am avut acțiuni împotriva lor împreună cu reprezentanții fondului de vânătoare”, a declarat edilul.

Ads

Conform primarului, proprietarul oilor ucise a cerut despăgubiri, iar o comisie formată din reprezentanți ai mai multor instituții urmează să decidă valoarea acestora.

Localitatea Vladimirescu este lipită de municipiul Arad, unde a fost semnalată, de asemenea, prezența șacalilor în cartiere rezidențiale de la periferie.

Imagini și o înregistrare video cu cadavrele oilor în urma „măcelului” au fost publicate pe specialarad.ro.

Ads