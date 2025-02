Un fost turnător al Securității, în conducerea comisiei pentru controlul SIE. Cine sunt ceilalți membri contestați

Parlamentul României a votat luni seară, prin vot secret, membrii noilor comisii care au rolul de a controla activitatea Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE). Comisia de control a SIE va fi condusă de Alexandru Muraru (PNL), iar unul dintre vicepreședinți este Felix Stroe (PSD), fost informator al Securității comuniste.

Potrivit unui document transmis de CNSAS la solicitarea Info Sud-Est în 2015, Felix Stroe a fost informator al Securității sub numele conspirativ „Dan”. Deși CNSAS a concluzionat că nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau colaborator al Securității, instituția a identificat mai multe note informative semnate de Stroe, arată G4Media. Printre acestea se numără:

„Informez că în anul II C, Lic. B.P. Hașdeu învață elevul K.C. Despre acesta cunosc în ultimul timp că s-a despărțit de anturajul în care trăia și cred că nu a mai audiat emisiunile postului de radio Europa Liberă. În ultimul timp a fost ocupat cu învățătura fiind corigent la două obiecte, fiind rar văzut în oraș cu prietenii.”

„Informez că P.V. este elev în anul II la Liceul Eminescu. Despre acesta cunosc că are o comportare normală, nu l-am văzut în anturaje dubioase și discuțiile pe care le-am avut cu acesta nu s-au referit cu nimic la emisiunile 'Europei Libere' precum nici alte comentarii cu caracter politic. Știu că tatăl său este ofițer.”

Într-un interviu acordat Info Sud-Est în 2015, Stroe a confirmat că a lucrat în Consiliul Politic al Marinei Militare, o structură ideologică a Ministerului Apărării Naționale, unde era responsabil cu munca de tineret.

„Da, am lucrat în Consiliul Politic al Marinei Militare. Am fost repartizat cu mandat într-un regiment de nave torpiloare. După doi ani de zile, pentru că toate notările mele de serviciu erau excepționale, am fost chemat de comandantul Marinei Militare și de secretar, amiralul Mușat și amiralul Petre George și m-au numit în Consiliul Politic al Marinei Militare, responsabil cu munca de tineret”, a declarat Stroe.

Pe lângă Felix Stroe, din comisia de control a SIE mai fac parte Mircia Chelaru (AUR), Anamaria Gavrilă (POT), Mihai Fifor (PSD – secretarul comisiei), Sorin Gheorghe Şipoş (USR) şi Lorand Turos (UDMR).

În ceea ce-l privește pe șeful SIE, Gabriel Vlase, acesta a fost subiectul unei investigații recente care a arătat că, pe 12 septembrie, a zburat cu un avion privat la Baku, Azerbaijan, împreună cu adjunctul Ioan Octavian Brița, pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1. De asemenea, investigația a scos la iveală că fratele său, Constantin Vlase, este implicat în afaceri imobiliare pe litoral, inclusiv în Pădurea Comorova, alături de persoane controversate.

Comisia de control parlamentar asupra activității SIE are atribuții esențiale, inclusiv audierea viitorului șef al serviciului, propunerea revocării acestuia, verificarea bugetului și cheltuielilor instituției, precum și examinarea respectării Constituției în activitatea SIE.

Felix Stroe a fost ministru al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose și conduce PSD Constanța din 2015. În ciuda rezultatelor slabe ale filialei la alegerile locale din 2024, Marcel Ciolacu l-a menținut pe Stroe în fruntea organizației județene. După Revoluție, Stroe și partenerul său politic, Ion Dumitrache, au devenit influenți în Portul Constanța și în alte domenii economice.

