Discriminarea pe care o fac organizatorii turneului de la Roma stârnește furie: "Este cu adevărat frustrant"

Cei mai buni jucători de tenis din lume au început disputa pentru unul dintre cele mai râvnite trofee, cel de la Roma.

Miza financiară pe care organizatorii au aruncat-o în joc este una uriașă, însă foarte mare este și discrepanța între banii care se acordă fetelor și premiile pe care le iau băieții. Turneul este de aceeași categorie: ATP 1000, respectiv WTA 1000.

Însă băieții vor lupta pentru 8,5 milioane de dolari, în vreme ce fetele vor avea un pot de doar 3,9 milioane de dolari.

Din acest punct de vedere, Roma este printre puținele turnee rămase în urmă în ceea ce privește egalitatea de premii.

Angelo Binaghi, directorul executiv al federației italiene de tenis, a promis că se va ajunge la o echitate, însă abia în 2025.

„Nu știu de ce nu este egalitate de acum”, a spus Paula Badosa, care se numără printre liderii unei organizații de jucători în curs de dezvoltare, Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis. „Ei nu ne informează. Ei spun că asta primești și că trebuie să joci", a mai spus ea.

„Este cu adevărat frustrant”, a declarat Ons Jabeur, care a jucat două finale de Grand Slam anul trecut și se află pe locul patru la Roma. „Este timpul pentru schimbare. Este timpul ca turneul să facă mai bine. Nu înțeleg ce mai așteptăm".

Această controversă de la Roma vine după turneul de la Madrid, unde lucrurile nu au stat deloc în regulă. Participantele la finala de dublu feminin nu au avut ocazia să vorbească în timpul ceremoniei de premiere. Bărbații au făcut-o.

