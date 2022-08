Azi începe US Open! Cele mai tari curiozități despre Grand Slamul american

US Open, al patrulea turneu de Grand Slam al anului, începe astăzi la New York. Cu o istorie de 141 de ani, US Open este al doilea cel mai vechi turneu de GS din lume, după Wimbledon.

Iată zece curiozități despre turneu:

• Terenul central din „Billie Jean King National Tennis Center”, cea mai mare arenă de tenis din lume (capacitate 23.771 de locuri, acoperiș retractabil), a primit numele „Arthur Ashe”. Acesta fost primul câștigător afro-american al turneului de Grand Slam, iar când a obținut performanța avea statut de jucător amator. Pe lângă arena centrală, Complexul sportiv include 22 de terenuri. „Louis Armstrong Stadium” are o capacitate de 14.000, în timp ce capacitatea arenei „Grandstand” este de 8.125 de locuri.

• Începând cu 1973, premiile în bani oferite câștigătorilor întrecerilor masculine și feminine sunt egale. Tenisul a fost primul sport în care a apărut egalitatea de gen, din acest punct de vedere. La ediția din acest an, sunt puse la bătaie peste 60 de milioane de dolari, iar câștigătorii de la simplu vor primi 2,6 milioane de dolari.

• Începând cu 1975, US Open a fost primul turneul de Grand Slam la care s-au jucat și meciuri după lăsarea întunericului.

• Meciul din 1977, dintre John McEnroe și Eddie Dibbs, a fost întrerupt după ce un spectator a fost nimerit în picior de un glonte tras din afara arenei. Jocul s-a reluat, iar McEnroe l-a câștigat.

• Americanii domină întrecerile de single. Jucătorii care au reprezentat SUA au câștigat 85 de titluri, pe locul secund în acest top venind tenismenii din Australia, cu 18 titluri. La feminin, americancele s-au impus de 93 de ori în finală.

• Venus și Serena Williams au fost primele surori care s-au întâlnit într-o finală de US Open, în 2001. Venus s-a impus în două seturi.

• La prima ediție a US Open, care a avut loc în 1881 la Newport Casino (Rhode Island), au fost doar două secțiuni: individual masculin și dublu feminin. Secțiunea „individual feminin” a fost adăugată abia în 1887.

• US Open este singura competiție majoră care s-a jucat, de-a lungul istoriei, pe iarbă (din 1881 până în 1974), zgură (din 1975 până în 1977) și ciment (din 1978). Suprafața pe care se joacă în prezent se numește Pro DecoTurf II, iar din anul 2005 este vopsită în albastru pentru ca jucătorii, spectatorii și telespectatorii să poată vedea mai bine mingea.

• Pete Sampras este cel mai tânăr campion. Avea 19 ani în 1990, când a câștigat finala. La feminin, Tracy Austin a cucerit trofeul la vârsta de 16 ani, în 1979. În schimb, cei mai vârstnici câștigători au fost William Larned (38 de ani), respectiv Molla Mallory (42 de ani).

• Campionii în exercițiu sunt: Danil Medvedev (Rusia -masculin), Emma Răducanu (Marea Britanie - feminin), Rajaev Ram și Joe Salisbury (SUA/Australia - dublu masculin), Samantha Stosur și Shuai Zhang (Australia/China -dublu feminin) și Joe Salisbury și Desirae Krawicz (Australia/ SUA – dublu mixt).

România are cinci reprezentante pe tabloul feminin de simplu și niciunul la masculin.

Luni vor juca:

Simona Halep – Daria Snigur (ora 20.00)

Gabriela Ruse – Daria Saville (ora 21.30)

Jaqueline Cristian – Ana Kontaveit (ora 23.30)

Irina Begu vs Elise Mertens și Sorana Cîrstea vs Laura Siegemund vor juca marți.

Meciurile sunt transmise de Eurosport

