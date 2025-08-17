Cum s-a încheiat turneul din circuitul mondial organizat de Andrei Pavel. Mare surpriză în finală

Autor: Teodor Serban
Duminica, 17 August 2025, ora 15:48
425 citiri
Cum s-a încheiat turneul din circuitul mondial organizat de Andrei Pavel. Mare surpriză în finală
Angelica Raggi FOTO Facebook

Jucătoarea italiană de tenis Angelica Raggi a cucerit titlul la turneul ITF de la Otopeni (W15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari și organizat de Andrei Pavel, duminică, după ce a învins-o în finală pe jucătoarea spaniolă, Cristina Diaz Adrover, principala favorită, cu 6-2, 6-2.

Raggi (26 ani, 835 WTA) a obținut victoria după o oră și 18 minute, la primul său duel cu Diaz (19 ani, 372 WTA).

Diaz rămâne cu patru titluri ITF în palmares, în timp ce Raggi l-a câștigat pe al șaselea și primul după o pauză de doi ani și jumătate, celelalte cinci fiind obținute la Monastir (Tunisia).

Titlul la dublu a revenit, sâmbătă, româncelor Alexandra Irina Anghel/Carmen Andreea Herea, favoritele numărul doi câștigând în finală cu 4-6, 6-3, 11-9 contra perechii Maria Andrienko (Rusia)/Margaux Maquet (Belgia/N.3).

