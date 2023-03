O rusoaică a trăit ”coșmarul” carierei la turneul din Texas. Ce s-a întâmplat în setul decisiv

Turneul WTA 250 de la Austin (Texas, SUA) a consemnat o victorie formidabilă obținută de americanca Katie Volynets (92 WTA), împotriva rusoaicei Anastasia Potapova (28 WTA).

Cap de serie numărul 3, Potapova a suferit o înfrângere pe care o va ține minte toată viața, scor 7-5, 2-6, 5-7.

Astfel, rusoaica a condus cu 5-0 în setul decisiv, înainte ca Volynets să-și treacă în cont șapte ghemuri la rând, întorcând miraculos soarta partidei.

În sferturi, Volynets va evolua contra unei conaționale, Peyton Stearns, deținătoare a unui wild-card.

SEVEN STRAIGHT GAMES 😤

Katie Volynets pulls off a fantastic comeback from 0-5 down in the third set to win it 7-5 over Potapova!#ATXOpen pic.twitter.com/LXPtKGdRWJ