Corecție dură primită de Iga Swiatek. Cine a spulberat-o la Turneul Campioanelor

Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina, numărul 6 mondial, a învins-o luni pe poloneza Iga Swiatek, numărul 2 mondial, în trei seturi, 3-6, 6-1, 6-0, la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.

Elena Rîbakina, ultima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor, s-a impus după o oră și 37 de minute de joc.

Sâmbătă, Iga Swiatek și Elena Rîbakina câștigaseră primele lor meciuri în grupa Serena Williams. Swiatek, câștigătoarea competiției la ediția din 2023, s-a impus cu 6-1, 6-2 în fața americancei Madison Keys (N.7), în timp ce Rîbakina a dispus cu 6-3, 6-1 de americanca Amanda Anisimova (N.4), având nevoie de doar 57 minute de joc.

În această grupă, luni mai are loc partida dintre Amanda Anisimova și Madison Keys.

Rîbakina este foarte aproape de calificarea în semifinalele competiției. Rîbakina a învins-o pentru prima oară în acest an pe Swiatek după patru eșecuri.

Turneul Campioanelor - WTA Finals - reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu din lume.

