Poloneza Iga Swiatek a suferit prima înfrângere la Turneul Campioanelor, fiind depășită cu un scor categoric de americanca Coco Gauff.

În etapa a doua din Grupa Portocalie, Gauff s-a impus în fața fostei lidere mondiale cu 6-3, 6-4, meci care a durat o oră și 49 de minute.

În ultima etapă, Swiatek va forța calificarea în semifinale în meciul cu Jessica Pegula, care are două înfrângeri. În schimb, Coco Gauff, cu două victorii, va evolua împotriva Barborei Krejcikova.

În urma acestui rezultat, Arina Sabalenka este sigură că va termina anul 2024 pe primul loc în clasamentul WTA, motiv de sărbătoare pentru jucătoarea din Belarus.

simply brilliant 💫@CocoGauff continues her dominate display in Riyadh with a straight-sets victory over Swiatek, 6-3, 6-4!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/yF1K95r3TD