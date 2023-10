Iga Swiatek a lămurit povestea. De ce a fost singura cu rochie roșie: ”Doar nu ne căsătorim sau ceva de genul...”

Iga Swiatek (2 WTA), care a debutat cu o victorie la Turneul Campioanelor, 7-6, 6-0 cu Marketa Vondrousova, a lămurit povestea creată de rochia roșie cu care a ieșit în evidență la festivitatea de deschidere a competiției.

„Am ales rochia cu câteva luni înainte. Apoi WTA ne-a trimis prin e-mail că ar trebui să purtăm cu toții alb. Am zis „chiar?” Doar nu ne căsătorim sau ceva de genul.

I-am întrebat dacă este posibil să nu aibă această regulă. Ei au trimis un e-mail câteva ore mai târziu și au spus „Nu-i nimic, puteți purta orice vreți”.

Cred că majoritatea fetelor au crezut că regula se aplică în continuare. Dar nu sunt sigură. Cred că a fost o coincidență deplină pentru că, cu o zi înainte, am întrebat ce va purta toată lumea. Ne-au spus că patru fete vor purta alb. Nu știam că voi fi singura, sincer.

Nu am vrut să fac mare tam-tam cu rochia mea sau altceva. Sunt fericită că am ales-o pe aceasta. Este de la un designer de modă polonez. Mi-a plăcut de prima dată când am văzut-o. Este, de asemenea, un pic de o atmosferă mexicană cu roșu. Cred că a fost o alegere bună. A fost prima dată când am purtat ceva atât de mulat”, a declarat Iga Swiatek

