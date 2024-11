S-a încheiat prima ”finală” de la Turneul Campioanelor, pentru un loc în semifinale

Zheng Qinwen, favorita numărul 7, s-a calificat, miercuri, în semifinalele Turneului Campioanelor. Ea s-a impus cu scorul de 6-1, 6-1 în faţa favoritei 4, Jasmine Paolini, într-un meci ca o adevărată ”finală”.

Chinezoaica în vârstă de 22 de ani a făcut o demonstraţie de virtuozitate. Ea a reuşit 12 aşi şi a reuşit cinci break-uri.

Zheng este cea mai tânără jucătoare care ajunge în semifinalele Turneului Campioanelor la prima sa participare, după Petra Kvitova în 2011. Pentru ea este a şaptea semifinală din acest an şi prima dată când a învins două jucătoare din Top 10 în acelaşi turneu.

