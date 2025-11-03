Meci dramatic între americance, în grupa ”Serena Williams”. Ce se întâmplă la Turneul Campioanelor

Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova (4 WTA) a învins-o luni pe conaționala sa Madison Keys (7 WTA) în trei seturi, cu 4-6, 6-3, 6-2, la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.

După ce ambele jucătoare au pierdut meciurile de debut de la Riad, Anisimova în fața kazahei Elena Rîbakina, iar Keys în fața polonezei Iga Swiatek, luni seara Anisimova și-a adjudecat partida după o oră și 45 de minute, ea profitând și de cele 12 duble greșeli comise Keys.

În această grupă, Serena Williams, tot luni, Rîbakina s-a impus în fața polonezei Swiatek, pentru prima oară în acest an, câștigând cu 3-6, 6-1, 6-0.

Rîbakina e lider, cu 2 victorii, urmată de Swiatek și Anisimova, cu câte o victorie, Keys, două înfrângeri.

Marți, în Grupa Steffi Graf, americanca Coco Gauff (3 WTA) o va înfrunta pe italianca Jasmine Paolini (8 WTA), iar belarusa Arina Sabalenka, liderul WTA, o va avea ca adversară pe Jessica Pegula (5 WTA).

Turneul Campioanelor - WTA Finals - reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu din lume.

