Miza uriașă de la Turneul Campioanelor: "Va fi o bătălie feroce". Când încep meciurile

Ultimul act al luptei pentru primul loc în clasamentul WTA se va duce începând de sâmbătă între belarusa Arina Sabalenka (nr. 1) şi poloneza Iga Swiatek (nr. 2), cu ocazia Turneului Campioanelor (WTA Finals), evenimentul de final de sezon din circuitul feminin de tenis, găzduit pentru prima oară de Arabia Saudită.

"Va fi o bătălie feroce", a anticipat la începutul acestei săptămâni directoarea turneului şi fostul lider mondial Garbine Muguruza. "Sunt nerăbdătoare să văd cum vor gestiona această presiune'', a adăugat spaniola.

Tragerea la sorţi a plasat-o pe poloneză, detronată de Sabalenka în luna octombrie, într-o grupă cu americancele Coco Gauff (nr. 3) şi Jessica Pegula (nr. 6), din care face parte şi cehoaica Barbora Krejcikova (nr. 13).

Belarusa se va confrunta în cealaltă grupă cu italianca Jasmine Paolini (nr. 4), kazaha Elena Rîbakina (nr. 5) şi chinezoaica Qinwen Zheng, campioana olimpică en titre (nr. 7).

Înainte de începerea turneului de la Riad, care va aduce până la 1.500 de puncte câştigătoarei trofeului, Sabalenka are un avans de 1.046 de puncte faţă de Swiatek în clasamentul WTA.

Laureată la Australian Open şi US Open, precum şi la turneele WTA 1.000 de la Cincinnati şi Wuhan, jucătoarea din Belarus are asigurat primul loc în clasamentul mondial la final de an dacă va câştiga cele trei meciuri din grupă sau ori dacă va ajunge în finală.

Campioană la Roland Garros şi câştigătoare a trofeului la patru turnee WTA 1.000 (Doha, Indian Wells, Madrid şi Roma), Swiatek este obligată în schimb să câştige turneul dacă vrea să aibă şansa să-şi recupereze tronul.

Ultimele săptămâni au fost agitate pentru poloneză, între forfait-ul său de la turneele WTA 1.000 de la Beijing şi Wuhan, din "motive personale", şi încheierea colaborării cu antrenorul Tomasz Wiktorowski.

Pregătită acum de belgianul Wim Fissette, fost mentor al lui Kim Clijsters, Simona Halep şi Naomi Osaka, între alte jucătoare, Swiatek nu a mai evoluat într-o competiţie de la înfrângerea sa în sferturile de finală la US Open, în faţa americancei Jessica Pegula.

Câştigătoarea Turneului Campioanelor de la Riad va încasa cel mai mare jackpot din istoria acestui eveniment: între 4,46 şi 5,16 milioane de dolari, în funcţie parcursul său.

Recordul anterior a fost deţinut de australianca Ashleigh Barty, premiată cu 4,42 milioane de dolari pentru victoria sa de la Shenzhen (China), în 2019.

