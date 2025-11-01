Prima zi la Turneul Campioanelor 2025. Ce-a făcut poloneza Iga Swiatek

Prima zi la Turneul Campioanelor 2025. Ce-a făcut poloneza Iga Swiatek
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek a învins-o sâmbătă, la Riad, pe Madison Keys, în Turneul Campioanelor. Şi Elena Rybakina a obţinut victoria, cu Amanda Anisimova.

În prima zi a Turneului Campioanelor de la Riad, poloneza Iga Swiatek (24 de ani, locul 2 WTA) a învins-o într-un meci scurt şi fără istoric pe jucătoarea americană Madison Keys (30 de ani, locul 7 WTA). Swiatek s-a impus după o oră şi un minut cu 6-1, 6-2.

Într-un alt meci din grupa A, kazaha Elena Rybakina (26 de ani, locul 6 WTA) a dispus, în numai 57 de minute, scor 6-3, 6-1, de americanca Amanda Anisimova (24 de ani, locul 4 WTA).

Grupa B va lua startul duminică, odată cu meciul dintre liderul mondial Aryna Sabalenka şi italianca Jasmine Paolini, urmat de confruntarea 100% americană, dintre Coco Gauff şi Jessica Pegula.

