Tragere la sorți la Turneul Campioanelor. Cum arată grupa Serena Williams

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 10:00
Jucătoarele din grupa Serena Williams FOTO X WTA

Belarusa Arina Sabalenka este liderul Grupei Steffi Graf de la Turneul Campioanelor, competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) care va avea loc la Riad, în timp ce poloneza Iga Swiatek, a doua jucătoare a lumii, se află în fruntea Grupei Serena Williams, conform tragerii la sorți care a avut loc marți în capitala Arabiei Saudite, informează EFE.

Turneul Campioanelor - WTA Finals - reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu din lume.

Competiția este dotată cu premii record de 15,5 milioane de euro, iar campioana va putea pleca acasă cu un premiu fără precedent de 5,235 milioane de euro, dacă nu va pierde niciun meci.

Directoarea turneului, spaniola Garbine Muguruza, câștigătoarea Turneului Campioanelor în 2021, le-a avut alături pe Coco Gauff, campioana en titre la simplu, pe campioanele de anul trecut în proba de dublu, Gabriela Dabrowski și Erin Routliffe, precum și pe Amanda Anisimova, care își face debutul la eveniment.

Pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a clasamentului WTA, grupele din acest an sunt numite după legendele WTA care au deținut locul 1 mondial la simplu și dublu timp de cele mai multe săptămâni.

Componența grupelor Turneului Campioanelor:

Simplu

Grupa Steffi Graf: Arina Sabalenka (Belarus/Nr.1), Coco Gauff (SUA/N.3), Jessica Pegula (SUA/N.5), Jasmine Paolini (Italia/N.8);

Grupa Serena Williams: Iga Swiatek (Polonia/N.2), Amanda Anisimova (SUA/N.4), Elena Rîbakina (Kazahstan/N.6), Madison Keys (SUA/N.7).

Dublu

Grupa Martina Navratilova: Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia/N.1), Veronika Kudermetova (Rusia)/Elise Mertens (Belgia/N.4), Su-Wei Hsieh (Taiwan)/Jelena Ostapenko (Letonia/N.6), Asia Muhammad (SUA)/Demi Schuurs (Olanda/N.8);

Grupa Liezel Huber: Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA/N.2), Gabriela Dabrowski (Canada)/Erin Routliffe (Noua Zeelandă/N.3), Mirra Andreeva/Diana Șnaider (Rusia/N.5), Timea Babos (Ungaria)/Luisa Stefani (Brazilia/N.7).

Campioana la simplu de la Turneul Campioanelor va intra în posesia Trofeului Billie Jean King, în timp ce la dublu câștigătoarele vor fi recompensate cu Trofeul Martina Navratilova.

Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”
Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”
De cinci ori participantă la Turneul Campioanelor, în 2014, 2015, 2016, 2017 și 2019, Simona Halep a fost solicitată de WTA pentru promovarea ediției din 2025, care va avea loc la Riad....
Dansul lasciv cu care Serena Williams a făcut show la decernarea unui important premiu. Câți bani a luat fosta tenismenă VIDEO
Dansul lasciv cu care Serena Williams a făcut show la decernarea unui important premiu. Câți bani a luat fosta tenismenă VIDEO
Jucătoarea de tenis Serena Williams se numără printre câștigătorii Premiilor Prințesa de Asturia din 2025. Aceste premii, acordate de Prințesa Leonor, în calitate de președinte al...
