Victorie mare pentru campioana olimpică la Turneul Campioanelor

Ziua a treia de la Turneul Campioanelor din Arabia Saudită a debutat cu confruntarea dintre campioana olimpică de la Paris, chinezoaica Qinwen Zheng, și kazaha Elena Rîbakina.

Meciul Zheng - Rîbakina a avut o miză uriașă, în condițiile în care ambele jucătoare pierduseră în prima etapă a grupelor, cu Sabalenka, respectiv Paolini.

Qinwen Zheng a învins-o pe Rîbakina în trei seturi, 7-6, 3-6, 6-1 ți păstrează șanse considerabile la calificarea în semifinale.

Pentru Zheng este prima sa victorie din carieră la Turneul Campioanelor și prima contra Elenei Rîbakina.

Tot luni va avea loc și confruntarea Arina Sabalenka - Jasmine Paolini.

Zheng d. Rybakina 7-6 (4) 3-6 6-1 in Riyadh

Qinwen gets her 1st ever win at WTA Finals.

Elena still looks very rusty, which is to be expected.

But Qinwen is defending like a dream & ripping winners.

✅4th top 10 win of 2024

✅50th win of 2024

Big, big threat to everyone.

🇨🇳 pic.twitter.com/zYIe7tTJnK