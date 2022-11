Turneul Campioanelor 2022, competiția care reunește cele mai bune tenismene ale anului, la simplu și la dublu, a debutat luni, 31 octombrie, la Fort Worth (SUA).

Prima zi a fost una dezamăgitoare pentru publicul din Texas, favoritele locale suferind eșecuri surprinzătoare.

Astfel, la simplu, americanca Jessica Pegula (3 WTA) a cedat disputa cu Maria Sakkari din Grecia (5 WTA), care s-a impus cu 7-6, 7-6, după un meci care a durat două ore și 14 minute.

Apoi, în ultimul meci al zilei, terminat după miezul nopții, americancele Cori Gauff și Jessica Pegula (favorite numărul 3), au pierdut confruntarea cu chinezoaicele Xu Yifan și Yang Zhaoxuan, după un meci dramatic, încheiat în super-tie-break, 6-4, 4-6, 10-7 pentru jucătoarele asiatice.

