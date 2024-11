Jannik Sinner, calificat fără să joace în semifinale la Turneul Campionilor

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat fără joc în semifinalele Turneului Campionilor (ATP Finals), care are loc la Torino, după ce americanul Taylor Fritz l-a învins pe australianul Alex De Minaur cu 5-7, 6-4, 6-3, joi, în Grupa 'Ilie Năstase'.

Sinner, care are deja două victorii, va juca joi seara contra rusului Daniil Medvedev.

Sinner își asigurase prezența în penultimul act după ce De Minaur (7 ATP) a câștigat primul set al meciului cu Fritz (5 ATP).

Australianul a suferit a treia înfrângere și părăsește competiția, în timp ce Fritz, cu două victorii în grupă, se poate califica în semifinale dacă Sinner îl va învinge pe Medvedev sau va pierde în trei seturi.

Sinner va câștiga grupa dacă se va impune în primul set al meciului cu Medvedev.

Italianul, care a jucat finala ediției 2023 a Turneului Campionilor, pierdută în fața lui Novak Djokovic, are șapte titluri în acest an, între care și primele sale două de Mare Șlem, Australian Open și US Open. El nu a câștigat până acum niciun titlu în fața publicului italian.

