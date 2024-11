Cum s-a încheiat finala de la Turneul Campionilor, cu liderul mondial pe teren

Tenismanul italian Jannik Sinner a câștigat duminică Turneul Campionilor, de la Torino, după ce l-a învins în finală pe americanul Taylor Fritz.

Italianul Jannik Sinner (23 de ani), liderul clasamentului mondial ATP, a fost rapid în finala de la Torino, dominând clar finala Turneului Campionilor. El l-a întrecut pe americanul Taylor Fritz (27 de ani, locul 5 ATP) într-o oră și 25 de minute, impunându-se în două seturi, cu un simetric 6-4, 6-4.

Jannik Sinner, care a fost finalist anul trecut în Turneul Campionilor, a câștigat trofeul de această dată și a reușit să ajungă la al optulea trofeu cucerit în anul 2024, din nouă finale disputate.

Turin rises as one for King Sinner 🌟

🏆 @janniksin #NittoATPFinals pic.twitter.com/jmVqYoEB2E