Apariție bizară pe Turnul Eiffel. Autoritățile de la Paris au dispus evacuarea, cu câteva ore înainte de închiderea Jocurilor Olimpice

Autoritățile din Paris au evacuat Turnul Eiffel, după ce un bărbat a fost văzut urcând pe obiectivul turistic.

Incidentul a avut loc cu doar câteva ore înainte de închiderea Jocurilor Olimpic.

Bărbatul fără tricou a fost văzut escaladând turnul înalt de 330 de metri (1.083 de picioare), duminică după-amiază. Nu este clar de unde şi-a început ascensiunea, dar a fost văzut chiar deasupra inelelor olimpice care împodobesc a doua secţiune a monumentului, chiar deasupra primei terase.

Poliţia a escortat vizitatorii să părăsească zona în jurul orei locale 15.00. Unii vizitatori care au rămas blocaţi pentru scurt timp la etajul al doilea au fost lăsaţi să iasă aproximativ 30 de minute mai târziu.

