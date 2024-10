Urmează zile cruciale în Republica Moldova. Așteptări de la campania electorală pentru turul al doilea, între rusă și română

Mai puțin de două săptămâni au mai rămas până când se va desfășura al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova.

Scrutinul este programat pentru 3 noiembrie, iar din momentul în care Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele finale ale primului tur, a început și campania electorală.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, mandatul președintelui este de 4 ani, cu posibilitate obținerii a încă unui singur mandat. Astfel, în total, președintele poate avea maximum două mandate.

Cum în cadrul primului tur de scrutin niciun candidat nu a obținut 50%+1 din voturi, atunci se organizează turul al doilea, în care se confruntă primii doi candidați din primul tur după numărul de voturi.

În turul doi al prezidențialelor, cetățenii moldoveni vor avea de ales între președinta Maia Sandu, desemnată de PAS, care a acumulat 42,07% în primul tur și fostul procuror general, candidat al PSRM, Alexandr Stoianoglo, care a obținut 26,27% din sufragii.

Ce calcule se fac

În spațiul public, atât în România, cât și peste Prut, se vehiculează tot felul de scenarii în care voturile candidaților excluși din cursă vor ajunge la primii doi clasați.

În plus, candidații au început să „strângă” voturi de la ceilalți.

Candidatul la președinție din partea PSRM, Alexandr Stoianoglo, intenționează să se întâlnească cu liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, pentru a discuta posibila susținere în al doilea tur și „soluționarea problemelor Moldovei”, potrivit newsmaker.md.

„Sunt, fără îndoială, deschis la dialog cu candidații la președinție. Deja am stabilit un program pentru posibile întâlniri. Desigur, va avea loc și o întâlnire cu Renato Usatîi. Ne vom întâlni ca politicieni moldoveni independenți. Și, bineînțeles, ca politicieni concentrați pe rezolvarea problemelor țării lor, problemelor poporului nostru”, a spus candidatul la președinție.

Candidatul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, s-a clasat pe locul 3, cu 13,77% din voturi. Usatîi nu a spus încă dacă îl va susține pe Stoianoglo, însă voturile sale i-ar mări considerabil procentele, mai ales că este candidatul cu cel mai mare număr de voturi, după primii doi clasați.

După primul tur, Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”, declarase că nu a luat încă o decizie clară cu privire la sprijinul său în turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Usatîi a spus că va consulta atât membrii formațiunii sale, cât și susținătorii, înainte de a face un anunț oficial.

Alegerile din Moldova au făcut înconjurul planetei. Atât liderii europeni, români, cât și cei de peste Ocean au transmis mesaje după rezultatul referendumului și după primul tur al alegerilor prezidențiale din Moldova.

Maia Sandu, în vârstă de 52 de ani, fost economist al Băncii Mondiale și prima femeie președinte din Moldova, a reușit să se impună în primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurate duminică în același timp cu referendumul. Cu toate acestea, ea se va confrunta cu un al doilea tur dificil la 3 noiembrie împotriva lui Alexandr Stoianoglo, un fost procuror sprijinit de socialiștii pro-ruși, potrivit lemonde.fr.. Jurnaliștii notează că Stoianoglo, care a preferat să facă campanie în limba rusă, mai degrabă decât în română, va obține probabil voturi de la unii dintre numeroșii candidați eliminați înainte de turul al doilea.

Un alt candidat, Ion Chicu le-a transmis celor 31.718 de alegători care l-au votat duminică că nu îi îndeamnă să o susțină pe Maia Sandu în turul doi al alegerilor prezidențiale, potrivit ziarulnational.md.

„Iar votul rațional nu poate fi pentru Spînu, Grosu sau Recean. Alți oameni în preajma sa Maia Sandu nu are și nici nu acceptă”, a scris Chicu pe Telegram.

Anterior, Maia Sandu, le transmisese alegătorilor lui să o susțină.

Dezbaterea lipsește din România, dar ar putea exista în Moldova

Populare mai ales peste Ocean și mai mult lipsă în România, dezbaterile s-ar putea organiza în Republica Moldova.

O dezbatere între cei doi candidați din turul doi al alegerilor prezidențiale - Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, vor avea loc în duminică, 27 octombrie. Anunțul a fost făcut de candidata Maia Sandu, care a confirmat și faptul că dezbaterea va fi moderată de Gheorghe Gonța.

„Ieri am făcut un apel către contra candidatul meu să mergem la dezbateri. Echipa mea a vorbit cu echipa lui am propus să mergem la televiziunea națională - a fost refuzat acest lucru, după care a fost refuzat formatul pe care l-am propus. Noi am propus să facem în această joi, ei au vrut săptămâna viitoare. Am ajuns la un compromis: vom avea dezbaterea în această duminică”, a spus Maia Sandu într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

Ce ține de moderatorul acestei dezbateri, propus de PSRM, Maia Sandu a transmis: „Ei au venit cu propunerea Gheorghe Goța. Noi, la fel ca alți oameni, mai ales jurnaliști, credem că trebuie să fie un moderator independent, dar în situația care ei insistă, noi mergem mai departe cu oricine se simt ei confortabil. Pentru noi este important să avem această dezbatere așa încât oamenii să vadă care sunt răspunsurile noastre la întrebări”.

Referendumul

Referendumul, deși trecut la limită, ar putea modifica Constituția țării. A fost privit însă ca o trecere „pe muchie de cuțit” și o bilă neagră pentru Maia Sandu. Politologul Corneliu Ciurea a declarat că, deși nu e o diferență mare, rezultatul dă dreptul autorităților „să înceapă formal procesul de modificare a Legii fundamentale”, totuși „va fi dificil să-l finalizeze”.

În primul rând, modul în care acest proces se va desfășura din punct de vedere tehnic - la urma urmei, pe baza rezultatelor referendumului, Constituția va fi revizuită pentru prima dată, iar multe vor depinde de „interpretarea Curții Constituționale”. În al doilea rând, din punct de vedere politic - „alegerile prezidențiale nu au fost rezolvate într-un singur tur, iar turul al doilea ar putea fi câștigat de un candidat (Alexandru Stoianoglo - n.r.) care este rece față de modificarea constituțională”, a zis politologul, potrivit noi.md.

În plus, mai spune că opoziția poate să ceară renumărarea voturilor, având în vedere diferența mică.

Alegeri

Comisia Electorală Centrală de la Chişinău a finalizat, luni seară, 21 octombrie, numărarea voturilor în toate cele 2.219 secţii de votare constituite pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova.

Datele centralizate de CEC arată că, în primul tur al prezidenţialelor, au votat 1.546.077 alegători, iar dintre aceştia, cei mai mulţi, 656.354, adică 42,45%, au optat pentru actuala lideră de la Chişinău, Maia Sandu.

Pe locul al doilea s-a situat fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, care candidează din partea Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM) şi care a acumulat 401.726 voturi, reprezentând 25,98% din totalul alegătorilor.

Maia Sandu şi Alexandr Stoianoglo se vor confrunta în turul al doilea al prezidenţialelor, care va avea loc pe 3 noiembrie.

Candidatul formaţiunii politice Partidul Nostru, Renato Usatîi, s-a situat pe locul al treilea, cu 13,79% (213.168 voturi), fiind urmat de independenta Irina Vlah, care a obţinut 5,38% (83.226 voturi), şi de independenta Victoria Furtună, cu 4.45% (68.779 voturi).

Ceilalţi candidaţi au avut următoarele rezultate: Vasile Tarlev (Viitorul Moldovei) - 3,19% (49.317 voturi), Ion Chicu (Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei) - 2,06% (31.785 voturi), Octavian Ţîcu (Blocul "Împreună") - 0.93% (14.315 voturi), Andrei Năstase (candidat independent) - 0.64% (9.952 voturi), Natalia Morari (candidat independent) - 0.61% (9.448 voturi) şi Tudor Ulianovschi (candidat independent) - 0.52% (8.008).

Peste 750.000 de cetăţeni din Republica Moldova au votat în favoarea aderării ţării la Uniunea Europeană la referendumul pentru modificarea Constituţiei, arată datele centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), după finalizarea numărării voturilor din cele 2.219 secţii.

Informaţiile publicate de CEC arată că la referendum au participat 1.488.874 alegători, dintre care 751.235, respectiv 50,46%, au răspuns cu "Da" la întrebarea "Susţineţi modificarea Constituţiei în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?".

În acelaşi timp, 737.639 de cetăţeni moldoveni, reprezentând 49,54%, au votat împotriva aderării ţării la Uniunea Europeană.

Pentru validarea referendumului era nevoie de prezenţa la urne a cel puţin o treime dintre alegători. Prin urmare, referendumul a fost validat de Comisia Electorală Centrală.

