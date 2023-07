Incident teribil în Turul Franței: cicliștii au căzut ca popicele, iar un sportiv a fost luat pe targă

Etapa a 14-a a Turului Franţei a fost întreruptă, sâmbătă, timp de 25 de minute, după ce mai mulţi ciclişti din spatele plutonului au căzut.

Potrivit Reuters, incidentul a avut loc pe o coborâre alunecoasă, după doar cincii kilometri de cursă. Antonio Pedrero, de la Movistar, a fost nevoit să abandoneze cursa, el fiind luat cu targa. Sud-africanul Louis Meintjes, care era pe locul 13 în clasamentul general, a abandonat şi el.

"Mai mulţi ciclişti au suferit vânătăi şi ne putem aştepta ca mai mulţi să abandoneze", a declarat medicul Turului, Gilles Mercier.

Columbianul Esteban Chaves a fost unul dintre ei, care a abandonat la 134 km de sosire în Morzine.

Niciunul dintre liderii clasamentului general nu a fost implicat în accident.

💥Huge crash at the back of the peloton. The race is neutralized

💥Grosse chute à l'arrière du peloton. La course est neutralisée#TDF2023 pic.twitter.com/nVWVUga0N9